Oba filmy są czarno-białe. W obu jest motyw powrotu do ojczyzny, do własnych korzeni, a w tle jest historia kraju. U Pawła Pawlikowskiego - polska, u Alfonso Cuarona - meksykańska. W ostatni weekend kilka kół amerykańskich krytyków przyznało swoje nagrody. "Roma" zgarnęła ich najwięcej i to nie tylko za "najlepszy film zagraniczny", ale także w głównej kategorii - "najlepszy film". Wcześniej dostała też nominację do Złotego Globu.

Reżyser "Zimnej wojny" Paweł Pawlikowski (fot. Depo Photos/Abaca/abacapress.com/PAP) i twórca "Romy" Alfonso Cuaron (fot. Luis Ennrique Granados/EFE/PAP/EPA) /PAP /EPA

