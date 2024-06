W sobotę ekipa Twojego Fajnego Miasta RMF FM odwiedzi drugie co do wielkości miasto w województwie podlaskim, czyli 70-tysięczne Suwałki. "Polski biegun zimna" od lat promuje się jako pogodne miasto, a jego maskotką jest biały miś UśMich. Nad Zalewem Arkadia sprawdzimy, czy mieszkańcy Suwałk faktycznie czują bluesa.

Nasze żółto-niebieskie miasteczko RMF FM będzie można znaleźć nad Zalewem Arkadia, na suwalskich bulwarach. Zapraszamy Was, drodzy słuchacze, do podglądania radia od kuchni. Nie zabraknie konkursów i atrakcji dla najmłodszych. A co się będzie działo na antenie? Będziemy promować to, z czego mieszkańcy Suwałk są dumni, promować ciekawe wydarzenia i osoby. Słyszeliśmy, że na "polskim biegunie zimna" jest mocna ekipa morsów, więc zapytamy o porady, jak się ochłodzić w ciepłe dni - mówi dziennikarz RMF FM Piotr Bułakowski.

W czasie naszego pobytu w mieście odbywać się będzie "Wigraszek", Ogólnopolski Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży. W tym czasie na suwalskich scenach młodzi aktorzy dokonają podsumowania swoich dokonań artystycznych, skonfrontują się z adeptami teatru z innych zakątków Polski. W programie festiwalu, oprócz spektakli konkursowych i towarzyszących, znajdą się również spotkania warsztatowe i animacje artystyczne. A my będziemy szukać małych gwiazd, które może w przyszłości zrobią światową karierę.

Ułani przybędą do studia RMF FM

Niedaleko naszego miasteczka RMF FM odbędzie się 23. Piknik Kawaleryjski. W skrócie - będzie można podziwiać Konkurs Sprawności Kawaleryjskiej obejmujący kros, konkurs władania szablą i konkurs władania lancą, a także pokazy historyczne, przemarsze oraz zawody w skokach. Na naszej antenie nie zabraknie na pewno rozmów z kawalerzystami.

Czy mieszkańcy Suwałk czują bluesa?

Od siedemnastu lat Suwałki przekonują, że są polską stolicą bluesa. To za sprawą Suwałki Blues Festiwal. Na jednym z rond stanęła nawet kilkunastometrowa gitara.

W naszym żółto-niebieskim miasteczku sprawdzimy, czy mieszkańcy Suwałk czują bluesa. Jeżeli jesteście muzykującą rodziną - zapraszamy, dzięki nam usłyszą Was miliony!

Ważne miejsca w Suwałkach

O zabytkach czy historii Suwałk można by rozmawiać godzinami. W skrócie, co trzeba wiedzieć? Dumą Suwałk jest neoklasycystyczna zabudowa ulicy Kościuszki, dziś z wielką starannością odnawiana. Wzdłuż tej ulicy rozlokowała się większość zabytków: dom Marii Konopnickiej, dom rodziny noblisty Czesława Miłosza, dom znakomitego malarza Alfreda Wierusza-Kowalskiego oraz trzy kościoły: katolicki, ewangelicki i dawna cerkiew prawosławna, dziś służąca katolikom. Po obu stronach ulicy Kościuszki, połączone ulicą Chłodną, znajdują się odrestaurowane park Konstytucji 3 Maja i plac Marii Konopnickiej. Śladami przeszłości najlepiej prowadzą "Suwalskie Ścieżki Kulturowe".