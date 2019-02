Kościan, Maków Podhalański, Żary, Mielno, Inowrocław, Łobez - jedno z tych miejsc odwiedzimy tym razem w cyklu Twoje Miasto w Faktach RMF FM. O lokalnych atrakcjach już w sobotę opowie nasz reporter. Decyzja należy do Was! Na Wasze głosy czekamy do czwartkowego południa.

Wielkopolski Kościan położony jest nad Kanałem Kościańskim, na północnej krawędzi Wysoczyzny Leszczyńskiej, na wysokości 80 m n.p.m. - pisze do nas pan Karol, wymieniając jednocześnie główne atrakcje: wiatrak-koźlak z XVIII wieku, gotycki kościół, ścianka wspinaczkowa w 120-letniej wieży ciśnień. Możemy też odwiedzić Maków Podhalański w Małopolsce, który obchodzi jubileusz 640 lat powstania. Jak podkreśla pan Mateusz, w tamtejszej ochotniczej straży pożarnej służy ponad 20 kobiet. Nasz słuchacz wspomina też historię Mieczysława Głucha - utalentowanego rzeźbiarza i człowieka o wielkim sercu. Żary w Lubuskiem to kandydatura przesłana przez pana Mirosława. To stolica polskich Łużyc. Miasto kolorowe i miłe dla zwiedzających. Nazwa Zara pojawia się pierwszy raz w roku 1007 w kronice Thietmara. Około roku 1030 osada zastaje przyłączona przez Mieszka II do Polski - wylicza. Możecie też głosować na Inowrocław w Kujawsko-Pomorskiem. Jak zauważa pan Przemysław, jest tam piękny Park Solankowy z tężniami, pijalnią wód, palmiarnią i pomnikiem... teściowej. Zwraca uwagę też na Bazylikę Mniejszą pw. Najświętszej Maryi Panny, czyli jeden z najstarszych kościołów na Kujawach (XII wiek) oraz piękny rynek. Dwa zgłoszenia dotarły też do nas z województwa zachodniopomorskiego. Mielno poleca nam pani Martyna. Co roku w drugi weekend lutego odbywa się tu Międzynarodowy Zlot Morsów. W tym roku będzie ponad 4 tys. uczestników! Znajduje się tu jedyne w Polsce SPA w klimacie Morza Martwego z basenem solankowym z solą z Morza Martwego! Mamy w Mielnie i jezioro, i morze - możemy wypoczywać nad dwiema wodami jednocześnie - czytamy w zgłoszeniu. Łobez to z kolei propozycja od pana Jarosława. To raj dla miłośników aktywnej turystyki - ze szlakami rowerowymi, kajakowymi i konnymi. Warto opowiedzieć też historię Wzgórza Rolanda. Na Wasze głosy w sondzie czekamy do czwartkowego południa! Pokaż Fakty z Twojego Miasta - tu byliśmy! na większej mapie Autor: Michał Rodak