Skoro dziś sobota, to znaczy, że czas na kolejną odsłonę akcji Twoje fajne miasto w RMF FM! Tym razem gościmy w Człuchowie. Zachęcamy do odwiedzania naszego mobilnego studia na rynku tego miasta.

Dziś gościmy w Człuchowie! / Grafika RMF FM

Twoje fajne miasto w RMF FM to akcja, która w lekki i przystępny sposób łączy w sobie kilka ważnych elementów. Po pierwsze - pokazujemy całej Polsce wasze małe Ojczyzny - miejscowości, w których mieszkacie i z których jesteście dumni. Prezentujemy ich atrakcje i atuty, najpiękniejsze zakątki i wiekowe zabytki. Udowadniamy, że warto do nich wpaść - choćby w ramach letniego wypoczynku. Rozmawiamy też ze znanymi osobami, które pochodzą z Waszych miast. Często są to sportowcy, którzy odnoszą międzynarodowe sukcesy, a swoje kariery rozpoczynali w małych, lokalnych klubach.



Przyjeżdżamy do Waszych miast także po to, byście mogli z bliska zobaczyć, jak powstaje Wasze ulubione radio. Nasze mobilne studio jest otwarte, możecie więc na własne oczy przekonać się, jak wygląda praca radiowca i zobaczyć naszych reporterów w akcji. To też wyjątkowa okazja, by wypowiedzieć się do naszego żółto-niebieskiego mikrofonu i zachęcić słuchaczy z całej Polski do odwiedzania Waszego miasta. Warto z niej skorzystać!

Trzeci element naszej akcji - ważny tak samo jak dwa poprzednie - to dobra zabawa. Chcemy wprawiać was w dobry nastrój i widzieć uśmiechy na waszych twarzach. Dlatego nieodłączną częścią naszych wizyt w Waszych miastach są konkursy i zabawy z nagrodami.

Jakie atrakcje przygotowaliśmy dla Was w Człuchowie?

Na rynku w Człuchowie czekamy na Was w godz. 10-15. Możemy zdradzić, że do naszego radiowego studia wpadną m.in. akrobatki i kajakarze z Człuchowa oraz mistrz świata w kulturystyce.

Trwają piłkarskie mistrzostwa Europy, dlatego przygotowane przez nas konkursy i zabawy będą miały futbolowy charakter. Zorganizujemy m.in. konkurs rzutów karnych. Opowiemy też o szlakach turystycznych, które przebiegają przez Człuchów i wyjaśnimy, dlaczego to miasto kojarzy się z lawendą.



Marcin Myszka, twórca jednego z najpopularniejszych podcastów - Kryminatorium - urodził się w Człuchowie, a mieszkał niedaleko.

To miasteczko jest mi bardzo bliskie. Zawsze, gdy jestem w okolicy i Google Maps podpowiada mi, żeby jechać obwodnicą, ominać to miasto, klikam "nie". Chcę zobaczyć, co tam się zmieniło. Zawsze, gdy tam trafiam, na mojej twarzy pojawia się uśmiech - podkreślał.

Twoje fajne miasto w RMF FM: Które miasta odwiedziliśmy do tej pory?

Człuchów to już kolejny przystanek na trasie naszej akcji. W poprzednich tygodniach byliśmy w Suwałkach, Makowie Podhalańskim, Skierniewicach, Bytomiu i Rawiczu. Poniżej znajdziecie najciekawsze zdjęcia i filmy pokazujące nasze odwiedziny w tych miejscowościach.

W każdym z miast, które odwiedzamy, spotykamy się z bardzo ciepłym przyjęciem. Dziękujemy za Waszą obecność, uśmiech i wspólnie spędzony czas!

Twoje fajne miasto w RMF FM w Bytomiu! Jacek Skóra / RMF FM

Twoje fajne miasto w RMF FM. Przystanek: Skierniewice Michał Dukaczewski / RMF FM

