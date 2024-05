Już w sobotę 1 czerwca Twoje fajne miasto w RMF FM zawita do Skierniewic. To miejsce, w którym historia miesza się z nowoczesnością i gdzie każdy znajdzie coś dla siebie - od miłośników historii po entuzjastów nowych technologii. Dlatego zarezerwujcie dla nas czas w sobotę - już od 10:00. Zapraszamy

Dworzec kolejowy w Sierniewicach / Shutterstock

Skierniewice, malowniczo położone miasto, słynie nie tylko z bogatej historii, ale również z nowoczesnych osiągnięć. To tutaj mieszkała Konstancja Gładkowska, młodzieńcza fascynacja Fryderyka Chopina, której uroda i talent zainspirowały kompozytora do stworzenia nieśmiertelnych dzieł. Skierniewice to także miejsce, gdzie Ignacy Krasicki tworzył swoje bajki, a Władysław Reymont stawiał pierwsze kroki na scenie amatorskiego teatru. Mimo upływu lat, miasto zachowało swój niepowtarzalny charakter i nadal jest źródłem inspiracji dla artystów i twórców.

Nie bez powodu Skierniewice znane są również z unikatowych odmian truskawek, jabłoni i czereśni, rozwijanych w prestiżowym Instytucie Ogrodnictwa. Odmiany te, obok zabytkowej parowozowni z unikalną halą wachlarzową, przyciągają uwagę badaczy i turystów z całego świata.

Ale przede wszystkim Skierniewice to ludzie - otwarci, serdeczni i pełni pasji mieszkańcy, którzy z entuzjazmem angażują się w życie społeczności lokalnej. To oni tworzą wyjątkową atmosferę tego miejsca, organizując akcje wspierania potrzebujących, współpracując z organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami, harcerzami i strażakami. Dzięki nim Skierniewice tętnią życiem i emanują pozytywną energią.

W ubiegłą sobotę byliśmy w Bytomiu / Jacek Skóra / RMF FM

Żółte serduszka też będą! / RMF FM

I my chcemy poczuć tę energię! Zapraszamy wszystkich do zabytkowego Parku Miejskim w najbliższą sobotę, 1 czerwca. To tam od godziny 10:00 do 15:00 działać będzie mobilne studio RMF FM. Od fotobudki, przez muzykę, gry, zabawy, po strefę chillout - każdy znajdzie coś dla siebie. To doskonała okazja, aby zobaczyć, jak na żywo powstają Fakty RMF FM, zajrzeć do wnętrza wozu satelitarnego, czy porozmawiać z reporterami.

Niezależnie od tego, czy jesteście mieszkańcami, czy planujecie weekendowy wypad - w Skierniewicach zawsze znajdziecie coś dla siebie. Bądźcie z nami i bawcie się razem z nami!