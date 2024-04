Uszyj z nami 400 metrów biało-czerwonej - to akcja hufca ZHP w Skierniewicach. Harcerze chcą zastąpić sfatygowaną 350-metrową flagę, najdłuższą w województwie łódzkim, na nową. Każdy może kupić wybrany przez siebie metr flagi i w ten sposób wesprzeć jej uszycie. W zamian dostaje imienny certyfikat.

Harcerze chcą zastąpić sfatygowaną 350-metrową flagę, najdłuższą w województwie łódzkim, na nową / UM Skierniewice /

Chcemy w ten sposób uhonorować te osoby, które zdecydują się wesprzeć naszą akcję - mówi nam Liwia Małczak, komendantka hufca ZHP w Skierniewicach. Certyfikat będzie można dostać albo w wersji elektronicznej, albo papierowej - wystarczy odebrać go w siedzibie hufca.

Co ważne, konkretny metr może kupić tylko jedna osoba - więc w kolejnych latach ten fragment też będzie należał do kupca. Prawdopodobnie to będzie jednorazowa akcja, mamy nadzieję, że nie będzie potrzeby kolejny raz takiej organizować - dodaje Małczak.

W ubiegłym roku flaga skierniewickiego hufca miała 350 metrów i była najdłuższa w województwie łódzkim.

Przez ostatnie lata była co roku wydłużana o 25 metrów - mówi nam Liwia Małczak. Podkreśla jednak, że flaga jest już sfatygowana i potrzeba nowej, z dobrej tkaniny, która posłuży przez kolejne lata.

Uszycie 400. metrowej flagi to spore wyzwanie, ale już wiadomo, gdzie powstanie. Potrzeba odpowiedniego sprzętu i miejsca, również na ulokowanie tylu metrów tkaniny - mówi nam komendantka. Pani Sabina podjęła się tego zadania i jesteśmy jej bardzo wdzięczni. Flaga będzie podzielona na równe części, zapinane suwakiem po to, żeby do prania nie trzeba było jej pruć - dodaje.

Certyfikat można wystawić na siebie, rodzinę czy firmę. Będziemy mogli się pochwalić za dziesięć, dwadzieścia lat, że ten konkretny metr należy do nas - mówi Liwia Małczak.

Zainteresowani wykupem barw narodowych mogą wybrać od jednego do dziesięciu metrów biało-czerwonej. Poza certyfikatem, ich zdjęcie albo podesłany logotyp znajdzie się na grafice podsumowującej akcję.