Zmarł Michaił Gorbaczow – człowiek, który uniknął III wojny światowej, a przy okazji rozmontował Związek Radziecki. Słucham audycji w BBC. Komentatorzy przeciągają się nawzajem w wychwalaniu jego zasług. Czy przesadzają? Absolutnie nie! Ludzkość winna jest Gorbiemu wdzięczność. Mógł załatać berliński mur i obstawić go sowieckim wojskiem, ale tego nie zrobił. Uwolnił kraje nadbałtyckie. Nie poddał się nawet organizatorom puczu, którzy w 1991 roku uwięzili go w areszcie domowym na Krymie. Nomen omen lata później, gdy Putin nielegalnie odebrał go Ukrainie, nie potępił tej agresji. I to jest plamą, z którą pójdzie do grobu. Ta, na jego czaszce, zawsze przypominała jakiś magiczny kontynent.