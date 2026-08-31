Hubert Hurkacz w drugiej rundzie US Open. Zwycięstwo Polaka na kortach w Nowym Jorku

RMF24

Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Polski tenisista wygrał z Bośniakiem Damirem Dzumhurem 6:4, 4:6, 6:1, 6:1.

W światowym rankingu Polak zajmuje 47. miejsce, zaś Dzumhur jest w tym zestawieniu 104.

Co ważne, Hubert Hurkacz nigdy nie przebrnął w US Open drugiej rundy, a w tegorocznej edycji może go czekać trudne zadanie. Jego rywalem w środę będzie albo rozstawiony z numerem ósmym Amerykanin Ben Shelton, albo Holender Tallon Griekspoor.

Już w niedzielę do drugiej rundy awansował inny Polak - Kamil Majchrzak.

Wynik meczu 1. rundy singla mężczyzn:

Hubert Hurkacz (Polska) - Damir Dzumhur (Bośnia) 6:4, 4:6, 6:1, 6:1.