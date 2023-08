Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiony z numerem 17. polski tenisista wygrał ze Szwajcarem Markiem-Andreą Hueslerem 4:6, 5:7, 7:6 (7-0), 6:3, 6:1. Spotkanie trwało trzy godziny i 16 minut.

US Open - Hubert Hurkacz /WILL OLIVER /PAP W światowym rankingu Huesler zajmuje 97. miejsce. To było ich pierwsze spotkanie. Hurkacz zaczął mecz w najgorszy możliwy sposób Już w gemie otwarcia dał się przełamać. 26-letni wrocławianin miał później trzy okazje, aby odrobić breaka, ale Huesler wychodził z kłopotów i wygrał pierwszego seta. W drugiej partii długo obaj tenisiści serwowali bez zarzutu. W jedenastym gemie podanie zawiodło jednak Hurkacza. Szwajcar go przełamał, a chwilę później zamknął partię. Trzeci set, tak jak pierwszy, zaczął się od przegranego gema Hurkacza przy własnym podaniu. Tym razem jednak natychmiast doprowadził do remisu. W bardzo poważnych tarapatach Polak znalazł się po gemie dziewiątym, w którym ponownie dał się przełamać. Huesler następnie serwował na zwycięstwo w meczu, ale najwyraźniej nie zdołał opanować emocji. Nie zdobył nawet punktu i Hurkacz doprowadził do remisu 5:5. To był punkt zwrotny tego meczu. Ostatecznie o losach trzeciej partii decydował tie-break, a w nim Hurkacz wygrał gładko 7-0. Z minuty na minutę na korcie rosła przewaga Hurkacza Huesler okazję do przełamania miał jeszcze tylko w pierwszym gemie czwartego seta, ale jej nie wykorzystał. Później Polak serwował już bardzo dobrze. W czwartej oraz piątej odsłonie po dwa razy przełamywał rywala i mimo kiepskiego początku mógł się cieszyć z awansu do drugiej rundy. Ze wszystkich turniejów wielkoszlemowych to właśnie w US Open Hurkacz notuje najsłabsze wyniki. W żadnej edycji nie udało mu się wygrać dwóch spotkań. W 2. rundzie podopieczny trenera Craiga Boyntona zmierzy się z Jackiem Draperem. 123. na liście ATP Brytyjczyk pokonał Mołdawianina Radu Albota 6:1, 6:4, 6:3. Hurkacz grał z nim wcześniej dwa razy i odniósł dwa zwycięstwa. Wynik meczu 1. rundy singla mężczyzn: Hubert Hurkacz (Polska, 17) - Marc-Andrea Huesler (Szwajcaria) 4:6, 5:7, 7:6 (7-0), 6:3, 6:1. Zobacz również: Caroline Wozniacki wróciła ze zwycięstwem na korty w Nowym Jorku

