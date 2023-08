Hubert Hurkacz wyżej w rankingu ATP. Polak awansował z 20. na 17. miejsce w światowym notowaniu tenisistów. Prowadzi wciąż Hiszpan Carlos Alcaraz, który wyprzedza Serba Novaka Djokovicia i Rosjanina Daniiła Miedwiediewa.

Hubert Hurkacz / Mark Lyons / PAP/EPA

Alcaraz dzięki dojściu do finału w turnieju ATP Masters 1000 w Cincinnati utrzymał się na pozycji lidera światowego rankingu, jednak Djoković, który wywalczył tytuł w tej imprezie , najprawdopodobniej wyprzedzi go po rozpoczynającym się 28 sierpnia wielkoszlemowym US Open.

20-letni Hiszpan broni w Nowym Jorku tytułu i 2000 punktów rankingowych, natomiast Serb może tylko zyskać, bowiem nie wystąpił tam w zeszłym roku z powodu braku szczepienia na koronawirusa. Obecnie tych tenisistów dzieli w rankingu tylko 20 punktów.

Hurkacz w Cincinnati dotarł do półfinału, w którym przegrał z Alcarazem. Dzięki dobremu wynikowi utrzymał się w czołowej "20" światowego zestawienia.

W rankingu Race to Turin, uwzględniającym wyniki wyłącznie z 2023 roku, również na czele jest Alcaraz. Hurkacz zajmuje 16. miejsce.

Czołówka rankingu tenisistów ATP World Tour - stan na 21 sierpnia:

1. (1) Carlos Alcaraz (Hiszpania) 9815 pkt

2. (2) Novak Djoković (Serbia) 9795

3. (3) Daniił Miedwiedew (Rosja) 6260

4. (5) Holger Rune (Dania) 4790

5. (7) Casper Ruud (Norwegia) 4715

6. (6) Jannik Sinner (Włochy) 4645

7. (4) Stefanos Tsitsipas (Grecja) 4580

8. (8) Andriej Rublow (Rosja) 4515

9. (9) Taylor Fritz (USA) 3605

10. (10) Frances Tiafoe (USA) 3050

...

17. (20) Hubert Hurkacz (Polska) 2035

239.(234) Kamil Majchrzak (Polska) 265

266.(268) Daniel Michalski (Polska) 222

311.(341) Kacper Żuk (Polska) 173

314.(329) Maks Kaśnikowski (Polska) 172

344.(344) Filip Peliwo (Polska) 152

Czołówka rankingu Race to Turin - stan na 21 sierpnia:

1. Carlos Alcaraz (Hiszpania) 7455 pkt

2. Novak Djoković (Serbia) 6945

3. Daniił Miedwiedew (Rosja) 5390

4. Jannik Sinner (Włochy) 4185

5. Stefanos Tsitsipas (Grecja) 3525

6. Andriej Rublow (Rosja) 3280

7. Holger Rune (Dania) 3045

8. Alexander Zverev (Niemcy) 2670

9. Taylor Fritz (USA) 2650

10. Casper Ruud (Norwegia) 2580

...

16. Hubert Hurkacz (Polska) 1730