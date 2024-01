Jannik Sinner będzie rywalem broniącego tytułu Serba Novaka Djokovicia w półfinale wielkoszlemowego Australian Open w Melbourne. We wtorek rozstawiony z "czwórką" włoski tenisista pokonał turniejową "piątkę" - Rosjanina Andrieja Rublowa 6:4, 7:6 (7-5), 6:3.

Novak Djoković / JOEL CARRETT / PAP/EPA

O meczu Rublowa z Sinnerem

Spotkanie Rublowa i Sinnera było siódmym pojedynkiem 22-letniego Włocha z cztery lata starszym Rosjaninem i piąte zwycięstwo Sinnera - w tym trzecie z rzędu. We wtorkowym meczu tenisista, który w tej edycji Australian Open nie przegrał jeszcze seta, ani razu nie stracił podania.

Dla Rublowa jest to tym bardziej bolesna porażka, że jeszcze nigdy nie dotarł do półfinału imprezy wielkoszlemowej, chociaż już po raz 10. grał w ćwierćfinale. W Melbourne na tym samym etapie odpadł w zeszłym roku.

Sinner, notujący znaczący progres od ubiegłorocznej edycji Australian Open, z którą pożegnał się w 1/8 finału, po raz drugi w karierze awansował do półfinału Wielkiego Szlema. W poprzednim sezonie dotarł do tego etapu w Wimbledonie. Na kortach w Melbourne jego najlepszy dotychczasowy wynik to ćwierćfinał, w którym zagrał dwa lata temu.

O awans do pierwszego w karierze finału Wielkiego Szlema najlepszy włoski tenisista zagra z liderem światowego rankingu i obrońcą tytułu Djokoviciem.

Statystyka bezpośrednich pojedynków zawodników nie przemawia za tym niżej notowanym, jednak dwa spośród ich trzech ostatnich starć padły łupem Sinnera. Pokonał on Serba w fazie grupowej ubiegłorocznego turnieju ATP Finals, chociaż w finale musiał uznać jego wyższość. Niespełna tydzień później wygrał z nim w półfinale Pucharu Davisa.

Półfinały singla mężczyzn zaplanowano na piątek. W czwartek o udział w tej fazie powalczy Hubert Hurkacz, którego rywalem będzie wyżej notowany Rosjanin Daniił Miedwiediew.