O godz. 15:00 Iga Świątek powalczy z Amerykanką Coco Gauff w półfinale Rolanda Garrosa. To będzie już dwunaste spotkanie obu zawodniczek na korcie. Statystycznie ogromną przewagę ma nasza tenisistka.

Spotkanie Świątek z Gauff - 16 maja 2024 r. / Marco Iacobucci/IPA Sport / ipa- / PAP/PA

11 spotkań Świątek i Gauff na korcie

Dotychczas Iga Świątek wygrała 10 spotkań z Coco Gauff. Przegrała tylko raz - w poprzednim sezonie na turnieju w Cincinnati. Można powiedzieć, że mecze Polki z Amerykanką na Rolandzie Garrosie to już zaczyna być mała tradycja. To bowiem trzeci kolejny paryski turniej, na którym się spotkają.

W 2022 roku Świątek i Gauff walczyły ze sobą w wielkim finale. Polka wygrała 6:1, 6:3. Przed rokiem był to ćwierćfinał zakończony zwycięstwem Świątek 6:4, 6:2. Teraz fani tenisowych statystyk będą mogli dopisać do tego półfinał.

Nasza tenisistka wydaje się być zdecydowaną faworytką półfinału. Po niesamowitym zwycięstwie nad Naomi Osaką Polka na korcie zyskała ogromną pewność siebie, co zaowocowało łatwymi zwycięstwami nad Anastazją Potapową i Marketą Vondrousovą.

Jak radziła sobie Gauff w turnieju?

Gauff od początku turnieju pozostawała nieco w cieniu, który na paryski turniej rzuciły Świątek i Aryna Sabalenka (ta odpadła wczoraj w ćwierćfinale) i spokojnie przechodziła przez kolejne rundy. Pokonała kolejno bez straty seta: Julię Awdijewą, Tamarę Zidansek, Dajanę Jastremską i Elisabettą Cocciaretto. W tych spotkaniach w jednym secie traciła co najwyżej cztery gemy.

Schody zaczęły się dopiero w ćwierćfinale. Gauff przegrała pierwszego seta z Ons Jabeur, ale w dwóch kolejnych pokazała świetny tenis.

Co powiedziała Gauff przed spotkaniem ze Świątek?

Na razie Gauff może pochwalić się jednym tytułem wielkoszlemowym - poprzednim sezonie wygrała US Open. W tym roku dotarła do półfinału Australian Open. Na początku roku wygrała też turniej w Auckland.

Na kortach ziemnych w Madrycie czy Rzymie radziła sobie przyzwoicie. W Hiszpanii dotarła do czwartej rundy, w której przegrała z Madison Keys. We włoskiej stolicy na kortach Foro Italico zatrzymała ją... Iga Świątek (Polka wygrała 6:4, 6:3).

Amerykańskie media nie mają wątpliwości - jeśli Gauff chce wygrać z naszą tenisistką, musi pokazać na korcie maksimum możliwości, a i to może nie wystarczyć. Sama zawodniczka przyznaje, że musi wymyślić co nowego na starcie ze Świątek.

Coco Gauff pokonała Venus Williams

Amerykanka jest o dwa lata młodsza od Świątek, ale ma ogromne doświadczenie. W wielkim szlemie z powodzeniem zadebiutowała w 2019 roku jako 15-latka. Zaskoczyła tenisowy świat na Wimbledonie. Przeszła kwalifikacje, a następnie dotarła aż do czwartej rundy. W pierwszej pokonała wtedy... Venus Williams.

Nic dziwnego, że amerykańscy eksperci szybko uznali ją za naturalną następczynie sióstr Williams.

Gauff nie pochodzi z bogatej rodziny, ale odniosła sukces. To w USA jest cenione właściwie od zawsze. Już jako 10-latka dostała stypendium do tenisowej akademii Patricka Mouratoglou. Nie boi się zabierać głosu w sprawach społecznych w czym przypomina Igę Świątek. Jest rodzinna, do sportu podchodzi z dużą pokorą, mimo że przecież w bardzo młodym wieku zyskała status gwiazdy.

Bilans meczów Świątek z Gauff

Oto bilans meczów Igi Świątek z Coco Gauff: