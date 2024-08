Hubert Hurkacz nie zdołał awansować do półfinału turnieju ATP na twardych kartach w Cincinnati. Rozstawiony z numerem piątym polski tenisista z powodu problemów z łydką poddał mecz z Amerykaninem Francesem Tiafoe po porażce w pierwszym secie 3:6.

Hubert Hurkacz / PAP/EPA/Mark Lyons /

27-letni wrocławianin w pierwszej rundzie w turnieju w USA miał tzw. wolny los. W drugiej pokonał Japończyka Yoshihito Nishiokę 3:6, 7:6 (7-4), 6:1, a w 1/8 finału wygrał z Włochem Flavio Cobollim 6:3, 3:6, 6:1.

Wracający do formy po lipcowej kontuzji kolana Hurkacz już po spotkaniu z Nishioką przyznał, że wciąż nie jest w najlepszej dyspozycji. Problemem nie jest jednak operowane kolano, a inne mięśnie odzwyczajone od meczowych obciążeń.



W ćwierćfinale z Tiafoe Polak został przełamany w piątym gemie, a następnie w dziewiątym. Po przegranej partii zdecydował się poddać spotkanie. Oficjalnym powodem była kontuzja łydki.



Turniej w Cincinnati to dla wielu zawodników ostatni sprawdzian przed rozpoczynającą się 26 sierpnia ostatnią w sezonie wielkoszlemową imprezą - nowojorskim US Open.



Wynik meczu 1/4 finału singla:



Frances Tiafoe (USA) - Hubert Hurkacz (Polska, 5) 6:3 i krecz Hurkacza.