Dobre wieści dla fanów skoków narciarskich - jeszcze we wrześniu wielkie skakanie w Wiśle Malince. Po nagłym remoncie skocznia jest już gotowa do zawodów letniej Grand Prix.

Skocznia w Wiśle Malince po remoncie / Materiały prasowe

Obiekt, na którym odbędą się zawody letniej Grand Prix w skokach narciarskich w dniach 14-15 września, musiał przejść renowację z powodu obsunięcia ziemi na przeciwstoku po intensywnych opadach deszczu.

Inwestycje, jakie poczyniliśmy, były konieczne, aby w ogóle na skoczni w Wiśle Malince mogły odbywać się zawody rangi międzynarodowej. Zastosowana została zmieniona technologia, która ma przyczynić się do zwiększenia trwałości przeciwstoku - powiedział cytowany w komunikacie PZN Tomasz Laszczak, dyrektor zarządzającego obiektem Centralnego Ośrodka Sportu - Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku.

Pierwotnie zawody panów i pań w skokach na igelicie miały się odbyć w dniach 17-18 sierpnia (16 sierpnia kwalifikacje). Jednak na kilka dni przed tym terminem - po intensywnych opadach deszczu - obsunęła się ziemia na przeciwstoku, co uniemożliwiło przeprowadzenie zawodów w planowanym terminie. Nowy wyznaczono na 14-15 września (oraz 13 września kwalifikacje do sobotnich zawodów), jednak odbędą się wówczas jedynie zmagania panów z powodu niewystarczającej ilości zgłoszonych reprezentacji do konkursu kobiet.

Skocznia w Wiśle Malince powstała w 1933 roku. W 2002 roku jej stan techniczny nie pozwalał na przeprowadzenie tam zawodów i konstrukcja została zdemontowana. Akt erekcyjny dot. przebudowy obiektu podpisano we wrześniu 2003 i po pięciu latach skocznia - posiadająca sztuczne oświetlenie i nawierzchnię igelitową - została oddana do użytku. W 2023 r. rozpoczęły się kolejne prace renowacyjne, a wcześniej m.in. wymieniono tory najazdowe. Z tego powodu nie odbyła się wówczas impreza Letniej GP, a zamiast tego rywalizowano w nieodległym Szczyrku. Najważniejsze prace udało się zakończyć przed Pucharem Świata, w styczniu tego roku, ale po ich przeprowadzeniu kontynuowano renowację.

Tegoroczny cykl GP na igelicie ma się składać z 10 zawodów. Dwa pierwsze 13 i 14 sierpnia rozegrano w Courchevel. W obu przypadkach wygrał Austriak Stefan Kraft. Kolejne mają się odbyć Wiśle, potem 21 i 22 września w rumuńskim Rasnovie, tydzień później w austriackim Hinzenbach, a finał zaplanowano 5-6 października w niemieckim Klingenthal, gdzie jeden z konkursów odbędzie się w formule miksta.