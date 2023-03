Korona Kielce wygrała 2:1 (1:1) z Radomiakiem w sobotnim meczu Ekstraklasy. Rozstrzygająca bramka padła w doliczonym czasie gry. Gorąco było też na trybunach, a po meczu doszło do bijatyki fanów obu drużyn.

Kibice Radomiaka podczas meczu w Kielcach / Piotr Polak / PAP

W drugiej połowie sędzia Szymon Marciniak doliczył aż 10 minut, gdyż na boisko z trybun leciały race.

Po meczu starli się fani obu drużyn i doszło do bijatyki. Interweniować musiała policja.