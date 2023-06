Zaskakujące doniesienia francuskich mediów. Kylian Mbappe już tego lata ma trafić do Realu Madryt. "Królewscy" mieli się już dogadać w tej sprawie z PSG.

Kylian Mbappe / Shutterstock

Umowa Mbappe w PSG wygasa w czerwcu 2024 roku. Piłkarz poinformował już listownie klub, że nie chce przedłużać kontraktu o kolejny rok. Tym samym po zakończeniu sezonu 2023/2024 będzie mógł odejść z zespołu za darmo.

PSG - według medialnych doniesień - nie ma zamiaru stracić swojej gwiazdy za darmo i chce sprzedać Mbappe jeszcze tego lata.

Od razu po przekazaniu tych informacji 24-latek łączony był z Realem Madryt. Już w ubiegłym roku Hiszpanie byli blisko pozyskania Mbappe. Wtedy jednak 24-latek zdecydował się przedłużyć kontrakt z PSG.

"PSG Community" informuje, że w ostatnich dniach oba kluby doszły już do porozumienia w sprawie transferu Francuza. Jak podaje portal, gwiazdor ma trafić do Realu jeszcze tego lata.

"Królewscy" mają zapłacić za niego 200 milionów euro plus 50 milionów euro bonusów. Ta druga kwota miałaby zostać wypłacona w przypadku, jeśli Mbappe sięgnąłby po Złotą Piłkę.

Kwota transferu - jeśli ten dojdzie do skutku - będzie drugą z najwyższych w historii piłki nożnej. Pierwsze miejsce na tej liście zajmuje Neymar. Brazylijczyk trafił do PSG z Barcelony za 222 mln euro. Drugie miejsce zajmuje Mbappe, który przeniósł się z AS Monaco do PSG za 180 milionów euro. Podium uzupełnia Ousman Dembele. Kwota jego transferu z Borussii Dortmund do Barcelony wyniosła 140 mln euro.

Realowi na tym transferze może zależeć tym bardziej, że z zespołem pożegnał się Karim Benzema, który przeniósł się do Arabii Saudyjskiej.

24-letni Mbappe na swoim koście ma już sześć tytułów mistrza Francji - w tym pięć w barwach PSG. Dotychczas nie udało mu się jednak wygrać Ligi Mistrzów.

W 2018 roku zdobył z reprezentacją mistrzostwo świata.

W minionym sezonie Mbappe w 43 meczach we wszystkich rozgrywkach zdobył 41 bramek.