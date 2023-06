13:11

Tak wyglądała chmura szelfowa, którą zaobserwowano w okolicach Bełchatowa w województwie łódzkim.

/ Sebastian Orłowski /

13:05

Główna linia burz powoli odchodzi z nad terytorium Polski i wkracza do Ukrainy.

13:04

Trzy uszkodzone dachy i ponad 40 interwencji zanotowali strażacy w Małopolsce po przejściu burz z gradem. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło okolic Dąbrowy Tarnowskiej, a także połamanych gałęzi i konieczności udrażniania studzienek.

13:01

Woda płynąca ulicami, brak możliwości przejazdu nawet drogą krajową nr 91, miasto stanęło na kilkadziesiąt minut - tak było rano w Radomsku w województwie łódzkim.

Gwałtowna ulewa nie wyrządziła większych szkód, ale mieszkańcy mieli problemy z poruszaniem się po mieście.

12:55

Aura nie sprzyja organizatorom Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023. Pogoda szczególnie daje się we znaki w piątek - zmiany w harmonogramie musiały zostać wprowadzone w kajakarstwie i wspinaczce sportowej.

12:48

Na obszarze całego województwa opolskiego możliwe są burze z gradem - poinformowało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu.

Jak przekazało WCZK, dla całego województwa opolskiego wydano ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem. Ostrzeżenie obowiązuje w godz. 13:00 - 18:00.

Według przewidywań meteorologów IMGW, w tym czasie możliwe są opady do 30 litrów deszczu na metr kwadratowy oraz gradu. W czasie burz prędkość wiatru może osiągać do 70 km/h. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oszacowano na 70 procent.



12:29

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał kolejne ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem w Wielkopolsce. Niebezpieczne zjawiska mogą występować na wschodzie i południu regionu.

12:23

Rzeszów po burzy. Zalana została m.in. al. Batalionów Chłopskich.

Zalania w Rzeszowie Gorąca Linia RMF FM

12:14

Chmura szelfowa nad Będzinem w województwie śląskim. Zdjęcie od słuchacza.

/ Gorąca Linia RMF FM

12:09

Czarne chmury burzowe dotarły już na wschodnie krańce Polski, nad Lubelszczyznę.

/ Gorąca Linia RMF FM

11:45

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegło przed burzami z gradem i silnym wiatrem. Obecnie alert obowiązuje na terenie siedmiu województw.

"Uwaga! Dziś możliwe gwałtowne burze z gradem i silny wiatr. Zachowaj ostrożność i zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr" - napisało na Twitterze Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Przekazało, że alert wysłano także do odbiorców w powiatach: ryckim, lubartowskim, łęczyńskim, chełmskim, hrubieszowskim i w Chełmie.

11:32

Po ulewach w trakcie burz na wschodzie i południu województwa łódzkiego woda utrudniła ruch drogowy w śródmieściu Radomska; są podtopienia w pobliskiej gminie Kodrąb - powiedział przed południem Polskiej Agencji Prasowej rzecznik straży pożarnej w Radomsku młodszy kapitan Marek Jeziorski.

11:26

50-letni pracownik kolei trafił rano do szpitala po porażeniu piorunem na stacji kolejowej w Gierałtowicach w powiecie gliwickim - przekazali przedstawiciele policji i straży pożarnej. Mężczyzna był przytomny. W związku z burzami śląscy strażacy interweniowali dotychczas ponad 70 razy.

"Ok. godz. 7:20 dostaliśmy informację z Centrum Powiadamiania Ratunkowego, że na przejeździe kolejowym w Gierałtowicach doszło do wyładowania atmosferycznego - piorun uderzył zwrotniczego na przejeździe kolejowym. Mężczyzna, 50-latek, z obrażeniami typowymi dla porażenia - bólem serca i paraliżem ręki - został przetransportowany do szpitala" - powiedział Polskiej Agencji Prasowej młodszy aspirant Krzysztof Pochwatka z gliwickiej policji.

11:16

Burza nadciągająca nad Rzeszów. Zdjęcie nadesłał Bartosz.

/ Gorąca Linia RMF FM

11:10

W czasie nawałnicy, gradobicia czy burzy szukajmy bezpiecznego schronienia w budynku. Dobrze też mieć naładowany telefon i powerbank -mówi młodszy kapitan Tomasz Starchyra, rzecznik Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie.

Strażak dodał, żeby będąc na otwartym terenie w czasie burzy szukać zagłębienia w terenie - z dala od drzew i linii energetycznych.

10:29

W weekend wystąpią opady deszczu oraz burze z gradem, także gwałtowne z ulewnymi i nawalnymi opadami deszczu oraz z silnymi porywami wiatru; na południu będzie jeszcze upalnie - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

10:23

Chmura szelfowa nad gminą Stąporków w województwie świętokrzyskim.