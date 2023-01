​Robert Lewandowski miał gola i asystę, a FC Barcelona pokonała w Rijadzie Real Madryt 3:1 w finale piłkarskiego Superpucharu Hiszpanii. "Duma Katalonii" zdobyła to trofeum po raz 14. w historii, a pierwszy od 2018 roku.

Robert Lewandowski / STR / PAP/EPA

Robert Lewandowski mógł pokonać bramkarza "Królewskich" Thibaut Courtois już w 13. minucie, ale po jego strzale z ok. 20 metrów Belg sparował piłkę na słupek. Chwilę później z drugiej strony boiska głową do bramki Barcelony próbował trafić Francuz Karim Benzema, ale uderzył niecelnie. Była to jedyna okazja "Królewskich" w pierwszej połowie.

W 33. minucie Lewandowski podał do wbiegającego w pole karne Gaviego, który wykończył sytuację sam na sam z Courtois.