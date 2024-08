Piłkarze Śląska Wrocław wygrali 3:2 (3:1) na własnym stadionie w rewanżowym meczu ze szwajcarskim Sankt Gallen w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji, ale po porażce 0:2 w pierwszym spotkaniu odpadł z rozgrywek. Czwartkowe spotkanie kończyli w ósemkę.

Zawodnik Śląska Wrocław Nahuel Leiva (L) i Bastien Tom (P) z FC St.Gallen podczas rewanżowego meczu 3. rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Konferencji / Maciej Kulczyński / PAP

Anulowany gol w pierwszej połowie

Mecz mógł się zacząć idealnie dla Śląska, bo po dziesięciu minutach gry w zamieszaniu w polu karnym do siatki trafił Sebastian Musiolik. Arbiter wskazał na środek boiska, ale wstrzymał się z rozpoczęciem gry. Po kilu minutach i analizie VAR Chorwat gola anulował, bo dopatrzył się przewinienia jednego z zawodników Śląska. Gospodarze łapali się za głowy i mocno protestowali, ale decyzja była ostateczna.

Szwajcarzy zapowiadali, że do Wrocławia nie przyjechali bronić dwubramkowej zaliczki, ale wygrać ponownie i pokazywali to na boisku, bo grali odważnie, ofensywnie oraz stwarzali sytuacje bramkowe. Szukali gola i w końcu go znaleźli. Po szybkiej akcji piłka w polu karnym Śląska trafiła do Bastiena Toma, a ten z ośmiu metrów się nie pomylił.

W tym momencie wydawało się, że emocje na Tarczyński Arenie się zakończyły. Zespół trenera Jacka Magiery, aby doprowadzić do dogrywki, musiał strzelić trzy gole. To się wydawało niemożliwe.

Stracony gol nieco podciął skrzydła Śląskowi i optyczną przewagę posiadali goście. Szwajcarzy prowadzili, ale mimo wszystko już w pierwszej połowie starali się grać na czas i kraść cenne sekundy. Wydawało się, że do przerwy już nic się nie wydarzy. Najpierw jednak trafił Petr Schwarz, gdy wślizgiem dopadł do dośrodkowania Mateusza Żukowskiego. 120 sekund później na strzał zza pola karnego zdecydował się Piotr Samiec-Talar i trafił idealnie. Goście zaczęli grać bardzo nerwowo i ostro. W bocznym sektorze boiska powalony został Nahuel Leiva, piłkę ustawił Schwarz, dośrodkował idealnie na głowę Aleksa Petkowa i Śląsk odrobił straty.

Druga połowa. Pretensje wobec kibiców, przerwane spotkanie, próba wymuszenia karnego

Jeżeli przerwa połowa nieco ostudziła emocje, to zaraz po wznowieniu gry ponownie zrobiło się gorąco. Najpierw spotkanie zostało przerwane, bo bramkarz Ati Zigi miał pretensje związane z zachowaniem fanów Śląska.

Kiedy po kilku minutach gra została wznowiona, wrocławianie wyprowadzili atak i Schwarz miał świetną okazję, ale nieoczekiwanie arbiter przerwał akcję i przyznał Śląskowi rzut wolny. Podopieczni trenera Magiery ponownie łapali się za głowy, protestowali, ale nie był to ostatni taki przypadek w tym spotkaniu.

Na kwadrans przed zakończeniem spotkania w polu karnym gości padł Petkov. Arbiter analizował sytuację na monitorze, a następnie ukarał wrocławskiego obrońcę żółtą kartką za próbę wymuszenia rzutu karnego. Ponieważ było to drugie upomnienie, Bułgar musiał opuścić boisko. Zawodnicy Śląska ponownie z niedowierzaniem kręcili głowami.

Grający w liczebnej przewadze goście przejęli inicjatywę, ale niewiele z tego wynikało. Arbiter doliczył aż 12 minut i kiedy wydawało się, że będzie potrzebna dogrywka, dopatrzył się zagrania ręką Leivy i po analizie VAR wskazał na jedenasty metr.

Między zawodnikami doszło do przepychanek i w konsekwencji żółtą kartką został ukarany Leiva, a ponieważ był to drugie upomnienie, musiał opuścić boisko.

Rafał Leszczyński obronił strzał w jedenaście metrów Christina Witziga, ale arbiter nakazał powtórkę. Za drugim razem do piłki podszedł Willem Geubbels i trafił do siatki.

Śląsk grał w dziewiątkę, ale jeszcze rzucił się do ataku. W polu karnym gości upadł wprowadzony kilka chwil wcześniej Arnau Ortiz, ale chorwacki sędzia uznał, że Hiszpan próbował wymusić "jedenastkę" i ukarał go czerwoną kartką. Śląsk w tym momencie grał w ósemkę.

Wicemistrzowie nie zdołali już odwrócić losów dwumeczu i pożegnali się z europejskimi pucharami.

Bramki, żółte i czerwone kartki

Bramki:

0:1 Bastien Toma (21),

1:1 Petr Schwarz (41),

2:1 Piotr Samiec-Talar (43),

3:1 Aleks Petkov (45+2),

3:2 Willem Geubbels (90+18-karny).

Żółte kartki:

Śląsk Wrocław: Mateusz Żukowski, Jehor Macenko, Aleks Petkov, Nahuel Leiva, Rafał Leszczyński;

FC Sankt Gallen: Chima Okoroji, Jordi Quintilla, Lukas Gortler, Jozo Stanic.

Czerwone kartki za drugą żółtą: Śląsk Wrocław - Aleks Petkov (77), Nahuel Leiva (90+11), Arnau Ortiz (90+22).

Spotkanie sędziował Duje Strukan (Chorwacja). Widzów na meczu było 18 053.