L egia przegrała z AZ Alkmaar 0:1 w spotkaniu piłkarskiej Ligi Konferencji. Ale "najciekawsze" sceny rozegrały się dopiero po meczu.

Do niecodziennych zajść doszło krótko po zakończeniu pomeczowej konferencji szkoleniowców obu drużyn Pascala Jansena i Kosty Runjaicia.

"Piłkarze Legii zaczęli opuszczać stadion udając się do autokaru. Gdy znaczna część była już w autokarze, w pewnym momencie ktoś podjął decyzję o zamknięciu obiektu" - relacjonuie serwis Legia.net.

Stadion został zamknięty, ponieważ w tym czasie obiekt opuszczali kibice Legii. Z powodu zamkniętych bram do autokaru nie zdążyli przejść niektórzy z piłkarzy, a także szefostwo klubu z Warszawy.

Według relacji polskich dziennikarzy, funkcjonariusze i ochrona byli agresywni, w wyniku czego doszło do słownych przepychanek, a nawet do szarpaniny. Gdy do autokaru próbował przedostać się prezes Legii Dariusz Mioduski, został on zatrzymany i szarpany przez ochroniarzy, później został uderzony w twarz.