Robert Lewandowski musiał opuścić boisko w 34. minucie spotkania Ligi Mistrzów FC Porto – FC Barcelona. Polak doznał kontuzji po tym, jak sfaulował go David Carmo. Co to oznacza dla „Dumy Katalonii” i reprezentacji Polski? Do sprawy odniósł się lekarz polskiej kadry. Komentują ją też hiszpańskie media.

Robert Lewandowski w 34. minucie zszedł z boiska / MANUEL FERNANDO ARAUJO / PAP/EPA Do faulu doszło w 20. minucie spotkania. Zahaczony nogą przez Carmo Lewandowski upadł na murawę i chwycił się za lewy piszczel. Chwilę później Polak wstał i wydawało się, że będzie mógł kontynuować grę. Napastnik cały czas jednak utykał i po kilkunastu minutach poprosił o zmianę. Trener wprowadził na jego miejsce Ferrana Torresa, który strzelił jedynego gola w spotkaniu. Kontuzja Lewandowskiego. Jak poważny jest uraz? Oficjalnego komunikatu w sprawie kontuzji Roberta Lewandowskiego nie wydała jeszcze FC Barcelona. Zapytany o piłkarza na konferencji pomeczowej został trener zespołu Xavi. Lewandowski miał mocne stłuczenie. Zobaczymy, czy będzie gotowy do gry w niedzielę - stwierdził szkoleniowiec. Zespół z Katalonii w niedzielę rozegra ligowy mecz z Granadą. Sprawę przeanalizowały też hiszpańskie media. Portal radia Cadena Ser przekazuje, że Lewandowski na problem z kostką. Z kolei serwis internetowy mundodeportivo.com opisuje, że - według wstępnych badań - po faulu Lewandowski będzie miał jedynie siniaka i raczej powinien być gotowy do gry w kolejnym ligowym spotkaniu. Marca zauważa, że FC Barcelona ma wyjątkowego pecha. W ostatnich czterech meczach aż trzech piłkarzy doznało urazów. Oprócz Lewandowskiego chodzi o Raphinhę i De Jonga. Ostatecznie kwestie kontuzji Lewandowskiego wyjaśnił lekarz polskiej kadry Jacek Jaroszewski. Robert doznał silnego stłuczenia goleni tuż nad stawem skokowym. Jest nadzieja, że nie jest to uraz wykluczający go z najbliższych meczów reprezentacji Polski. Liczymy, że czwartkowe badania to potwierdzą - powiedział medyk w rozmowie z portalem Łączy nas piłka. Wkrótce kolejne spotkanie eliminacji do mistrzostw Europy 2024 Już w przyszłym tygodniu czeka nas przerwa reprezentacyjna. Rozegrane zostaną kluczowe dla polskiej reprezentacji mecze eliminacji Euro 2024. 12 października Polacy zmierzą się z Wyspami Owczymi, a 15 października podejmą Mołdawię. Nowy trener kadry Michał Probierz jeszcze nie ogłosił powołań na nadchodzące spotkania, ale można być pewnym, że będzie chciał skorzystać z usług doświadczonego napastnika. Choć po faulu wyglądało na to, że Lewandowski bardzo cierpi, to nic nie wskazuje na to, by z powodów zdrowotnych został wykluczony z gry w eliminacjach. Zobacz również: Iga Świątek zagra z Caroline Garcią w ćwierćfinale w Pekinie

