Fani Interu Mediolan szykują "gorące" powitanie Romelu Lukaku z użyciem 50 tysięcy gwizdków. Belgijski snajper odszedł do AS Roma, a w Mediolanie oskarżany jest o "zdradę".

Romelu Lukaku / GIUSEPPE LAMI / PAP/EPA

"Zbliża się najbardziej nieprzyjemny dzień powrotu, zróbmy wszystko, aby być gotowym" - napisali kibice w ulotce rozdawanej przy okazji wtorkowego meczu Ligi Mistrzów z Benficą Lizbona (1:0).

"29 października to dzień, który należy zaznaczyć na czerwono, aby wyrazić wstręt, jaki wzbudził ten, który w najbardziej niegodny sposób odwrócił się do nas plecami. Przed meczem z Romą 'Nord' rozda 50 tys. gwizdków, które będą używane bez tchu za każdym razem, gdy ten, co zdradził naszą koszulkę, dotknie piłki" - dodali, nie wymieniając nawet nazwiska Lukaku.

30-letni Lukaku spędził sezon 2022/23 w Interze, z którym zajął trzecie miejsce w rozgrywkach ligowych, zdobył Puchar Włoch i grał w finale Ligi Mistrzów przeciwko Manchesterowi City (0:1).

Choć Inter chciał go wykupić z Chelsea Londyn, to Belg przyjął propozycję wypożyczenia złożoną przez AS Roma.