Średnia liczba widzów w 34. kolejce Ekstraklasy wyniosła 14 565 osób. Co najważniejsze, pobity został rekord frekwencyjny z 27. kolejki z sezonu 2016/17. Wtedy na meczach pojawiło się w sumie 113 897 fanów.

Chciałbym bardzo mocno podziękować wszystkim klubom i kibicom każdego z osiemnastu zespołów za wysiłek włożony w podążanie za swoją drużyną, zarówno na mecze domowe, jak i wyjazdowe. Rekord frekwencyjny w ostatniej kolejce to dowód, jak ekscytujące były to rozgrywki w sezonie 2022/23. Emocji nie brakowało do samego końca, a blisko 40 tysięcy kibiców w Poznaniu, komplety widzów w Warszawie, Szczecinie, Łodzi i Częstochowie potwierdzają jak duży potencjał tkwi w klubach PKO Bank Polski Ekstraklasy - skomentował prezes Ekstraklasy S.A. Marcin Animucki, cytowany na oficjalnej stronie rozgrywek.

Animucki zaznaczył również, jak ważny jest rozwój infrastruktury. Wzrost frekwencji to również efekt polepszającej się infrastruktury. W tym sezonie otwarty został nowoczesny stadion Pogoni Szczecin, a rozgrywki 2023/24 na nowym obiekcie rozpoczną piłkarze Radomiaka Radom. Już teraz znamy także jednego beniaminka - ŁKS Łódź, którego ponownie witamy w ekstraklasowej rodzinie - dodał.

W Poznaniu najwięcej kibiców

Najwięcej kibiców pojawiło się na starciu Lecha Poznań z Jagiellonią Białystok - 39 123. Mecz Kolejorza okazał się spotkaniem z najwyższą frekwencją w całym sezonie 2022/23.

Druga pod względem obecności kibiców była rywalizacja Legii Warszawa ze Śląskiem Wrocław, którą śledziło 24 874 widzów, natomiast trzecia - Pogoni Szczecin z Radomiakiem Radom - 19 590.

Prawie 3 miliony widzów

W tym sezonie Ekstraklasy już siódmy raz została przekroczona bariera 100 tysięcy widzów w trakcie jednej serii gier. Do tej pory najwyższą frekwencją cieszyła się 11. kolejka, na którą przybyło 108 158 widzów. Wszystkie mecze Ekstraklasy w sezonie 2022/23 zgromadziły łącznie 2 877 795 widzów.

Nowy sezon będzie jeszcze lepszy?

Animucki liczy na pobijanie kolejnych rekordów w przyszłości: Biorąc zatem pod uwagę wszystkie te czynniki i dane liczbowe, które w Ekstraklasie poddamy jeszcze dokładnej analizie, widzimy już teraz pole do pokonywania kolejnych frekwencyjnych barier. Z sezonem 2023/24 wiążemy spore nadzieje - czytamy w oświadczeniu spółki, prowadzącej rozgrywki.

Nowy sezon PKO BP Ekstraklasy wystartuje 21 lipca.



