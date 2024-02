Rafał Gikiewicz został nowym bramkarzem Widzewa Łódź. 36-latek do polskiej piłkarskiej ekstraklasy wraca po blisko 10 latach gry m.in. w Bundeslidze.

Rafał Gikiewicz / Frank Hoermannn / SVEN SIMON / PAP/DPA

Gikiewicz z łódzkim klubem podpisał umowę obowiązującą do końca obecnego sezonu z opcją jej przedłużenia.

Wstępne rozmowy z Rafałem rozpoczęliśmy w lutym. Po rozwiązaniu jego spraw kontraktowych w Turcji pojawiła się okazja, by usiąść do negocjacji. To zawodnik mający bardzo duże doświadczenie zdobywane na boiskach ekstraklasy, Bundesligi i ligi tureckiej. Rafał posiada także ogromną ambicję i dobry mental, który będzie pasował do naszej szatni - przyznał dyrektor sportowy Widzewa Tomasz Wichniarek.

Gikiewicz opuścił rodzimą ekstraklasę w lipcu 2014 roku, kiedy zamienił Śląsk Wrocław na występujący w niemieckiej drugiej lidze Eintracht Brunszwik. W Niemczech polski bramkarz wyrobił sobie dobrą markę. W Bundeslidze i na jej zapleczu spędził w sumie dziewięć sezonów i oprócz klubu z Brunszwiku grał też w SC Freiburg, Unionie Berlin i FC Augsburg. Łącznie w Bundeslidze rozegrał 126 spotkań, a w 2. Bundeslidze - 100.

Latem ubiegłego roku przeszedł do tureckiego Ankaragucu. W barwach tego zespołu wystąpił jednak tylko w pięciu spotkaniach tureckiej ekstraklasy i z powodu braku szans na grę na początku lutego rozwiązał kontrakt za porozumieniem stron.