Piłkarki reprezentacji Polski zrobiły ważny krok w stronę awansu do przyszłorocznych mistrzostw Europy. W Gdańsku Biało-Czerwone pokonały 1:0 (0:0) Austrię w pierwszym meczu decydującej rundy baraży.

Polki podczas meczu z Austrią / Adam Warżawa / PAP

Losy awansu rozstrzygną się we wtorek we Wiedniu - rewanż rozpocznie się o godz. 18.15.

Polska i Austria rywalizowały w tym roku w dywizji A Ligi Narodów. Obie konfrontacje, w kwietniu i lipcu, zakończyły się triumfem rywalek 3:1, zatem podopieczne trenerki Niny Patalon odrobiły lekcję i zrewanżowały się przeciwniczkom za wcześniejsze niepowodzenia.

W pierwszej rundzie baraży Polki okazały się lepsze od Rumunek, natomiast Austriaczki wyeliminowały Słowenię.

Gospodynie powinny objąć prowadzenie już na początku meczu. W 3. minucie po podaniu Ewy Pajor w świetnej sytuacji znalazła się Adriana Achcińska, ale piłka po jej strzale przeszła obok słupka. Z kolei w 14. minucie Ewelina Kamczyk nieznacznie pomyliła się z dystansu.

W 31. minucie po kontrze celnie, jednak zbyt lekko oraz w środek bramki uderzyła Nadia Krezyman i golkiperka przyjezdnych nie miała problemów ze skuteczną interwencją.

Austriaczki osiągnęły w pierwszej połowie nieznaczną optyczną przewagę, ale nie potrafiły wypracować sobie dogodnej okazji.

Biało-Czerwone objęły prowadzenie w 57. minucie po świetnie wyprowadzonym kontrataku. Kamczyk podała w pełnym biegu do Pajor, która znalazła się przed Manuelą Zinsberger. Zawodniczka Barcelony zdecydowała się jeszcze zagrać na lewo do Natalii Padilli, która miała przed sobą pustą bramkę. Ostatecznie po strzale Polki piłkę z bliska wpakowała do siatki Marina Georgieva.