Polskie drużyny, które w tym sezonie rywalizują w europejskich pucharach, poznały swoich rywali w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów, Ligi Europy i Ligi Konferencji. Losowanie potencjalnych par odbyło się w siedzibie UEFA w szwajcarskim Nyonie.

Piłkarze Wisły Kraków / Łukasz Gagulski / PAP

Liga Mistrzów

Zacznijmy od eliminacji do Ligi Mistrzów, w których rywalizuje Jagiellonia Białystok. Jeśli mistrz Polski w drugiej rundzie upora się z litewskim FK Paneveżys, to w trzeciej rundzie zmierzy się ze zwycięzcą dwumeczu między norweskim FK Bodoe/Glimt a RFS Ryga. Spotkania tej fazy zaplanowano na 6-7 i 13 sierpnia; pierwszy mecz odbędzie się ewentualnie w Białymstoku.

We wtorek na Litwie drużyna trenera Adriana Siemieńca zadebiutuje w Champions League i spotka się w pierwszym meczu z ekipą z Poniewieża. Rewanż 31 lipca w stolicy Podlasia.

Jeżeli drużyna z Białegostoku odpadnie, to trafi do Ligi Europy. W trzeciej rundzie eliminacji do tych rozgrywek piłkarze mistrza Polski zmierzą się z przegranym pary FCSB Bukareszt Rumunia - Maccabi Tel Awiw Izrael. Ewentualny pierwszy mecz zostanie rozegrany w Białymstoku.

By awansować do fazy grupowej LM, białostoczanie muszą wyeliminować trzech rywali. Wygrana już jednego dwumeczu w kwalifikacjach zapewni im udział w zasadniczej części jednego z trzech europejskich pucharów.

Liga Europy

Jeśli Wisła Kraków w drugiej rundzie eliminacji do Ligi Europy upora się z austriackim Rapidem Wiedeń, to w trzeciej rundzie zmierzy się ze zwycięzcą dwumeczu między słowackim MFK Rużomberok a tureckim Trabzonspor Kulubu. Spotkania tej fazy zaplanowano na 8 i 15 sierpnia, a Biała Gwiazda pierwszy ewentualny mecz rozegrałaby na wyjeździe.

Krakowianie w pierwszej rundzie wyeliminowali kosowski zespół Llapi Podujevo, wygrywając u siebie 2:0 i na stadionie rywala 2:1.

MFK Rużomberok to zdobywca Pucharu Słowacji, który w pierwszej rundzie eliminacyjnej okazał się lepszy od Tobołu Kustanaj. Na swoim stadionie wygrał 5:2, a rewanż w Kazachstanie przegrał 0:1.

Trabzonspor nie brał udziału w rundzie rundzie eliminacji - prawo gry w Lidze Europy zapewnił sobie zajmując 3. lokatę w tureckiej ekstraklasie. Biała Gwiazda rywalizowała już z tym klubem w Pucharze UEFA w 1998 roku - u siebie wygrała 5:1, a na wyjeździe 2:1.

Jeżeli Wisła odpadnie w rywalizacji z Rapidem Wiedeń, to trafi do Ligi Konferencji. W takim przypadku krakowianie trafią na zwycięzcę konfrontacji w drugiej rundzie LK między bośniackim FK Sarajewo a słowackim Spartakiem Trnawa. W takim wypadku zdobywca Pucharu Polski zacząłby zmagania w roli gości.

Spotkania trzeciej rundy eliminacji LK zaplanowano na 8 i 15 sierpnia. Awans do fazy ligowej uzyskuje się po przejściu 4. rundy eliminacji.

Liga Konferencji

Duńskie Broendby IF lub Llapi Podujevo z Kosowa to z kolei potencjalni rywale piłkarzy Legii Warszawa w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji. Wcześniej warszawski klub musi się jednak uporać z walijskim Caernarfon Town FC. W przypadku awansu, stołeczny klub pierwszy mecz rozegra na wyjeździe.

Z kolei Śląsk Wrocław, który w środę rozpocznie rywalizację w 2. etapie z łotewskim FK Ryga, w trzeciej rundzie może trafić na lepszego w dwumeczu między szwajcarskim FC Sankt Gallen a Tobołem Kostanaj z Kazachstanu. Zespół trenera Jacka Magiery pierwszą potyczkę rozegrałby na terenie przeciwnika.

Spotkania trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji zaplanowano na 8 i 15 sierpnia. Awans do fazy ligowej uzyskuje się po przejściu 4. rundy eliminacji.