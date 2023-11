Po bramkach Przemysława Frankowskiego i Roberta Lewandowskiego Polska pokonała Łotwę 2:0 w towarzyskim meczu na PGE Narodowym. Dla kapitana reprezentacji narodowej była to już 82. bramka strzelona w jego dorobku w kadrze Biało-Czerwonych.

Robert Lewandowski / Leszek Szymański / PAP

Polska wygrała z Łotwą 2:0 (1:0) w towarzyskim meczu piłkarskim, rozegranym na PGE Narodowym w Warszawie.

Był to ostatni występ Biało-Czerwonych w 2023 roku. Zwycięstwo w niewielkim stopniu poprawia nastroje kibiców po fatalnych eliminacjach do Euro 2024, w któych Polacy zajęli dopiero trzecie miejsce i o awans do finałów muszą się bić w przyszłorocznych barażach.

Prowadzenie w meczu z Łotwą Polacy uzyskali już w 7. minucie. Asystę Nicoli Zalewskiego na trafienie do bramki Łotyszów zamienił Przemysław Frankowski.

Przy drugiej bramce Zalewski również miał swój udział. To on dośrodkował na pole karne. Precyzyjne podanie na gola zamienił strzałem głową Lewandowski.

Kapitan reprezentacji Polski poprawił swój i tak rekordowy dorobek strzelecki w występach w kadrze.

Polska - Łotwa 2:0 (1:0)

Bramki: Przemysław Frankowski (7), Robert Lewandowski (48-głową).

Zółte kartki: Polska - Jan Bednarek, Karol Świderski; Łotwa - Roberts Uldrikis, Antonijs Cernomordijs, Marcis Oss.

Sędzia: Ondrej Berka (Czechy). Widzów ok. 35 tys.

Polska: Łukasz Skorupski (46. Marcin Bułka) - Jan Bednarek, Mateusz Wieteska, Jakub Kiwior - Przemysław Frankowski, Damian Szymański (61. Bartosz Slisz), Jakub Piotrowski (61. Karol Struski), Sebastian Szymański (78. Kamil Grosicki), Nicola Zalewski (78. Bartłomiej Wdowik) - Robert Lewandowski (61. Karol Świderski), Adam Buksa.

Łotwa: Rihards Matrevics - Raivis Jurkovskis, Antonijs Cernomordijs (89. Marcis Oss), Daniels Balodis, Andrejs Ciganiks - Alvis Jaunzems (61. Dmitrijs Zelenkovs), Kristers Tobers (72. Aleksejs Saveljevs), Janis Ikaunieks (89. Maksims Tonisevs), Eduards Emsis, Eduards Daskevics (61. Raimonds Krollis) - Roberts Uldrikis (72. Marko Regza).



Baraże przed finałami Euro 2024. Na początek Polska zagra z Estonią

Estonia będzie 21 marca rywalem polskich piłkarzy w półfinale ścieżki barażowej o awans do mistrzostw Europy.

Zwycięzca pięć dni później spotka się w decydującym meczu z wygranym w pojedynku z udziałem Walii oraz jednej z drużyn, które wyłoni czwartkowe losowanie spośród Finlandii, Ukrainy i Islandii.

Łącznie o trzy ostatnie miejsca w przyszłorocznym turnieju finałowym powalczy w trzech ścieżkach 12 zespołów, które nie wywalczyły awansu z kwalifikacji grupowych.

Przydział do minigrup barażowych odbył się na podstawie rezultatów osiągniętych w ubiegłorocznej edycji Ligi Narodów UEFA.

82 bramki i 146 występów w reprezentacji Polski Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski rozegrał we wtorek 146. mecz w drużynie narodowej. Z liczbą występów w kadrze oraz pod względem strzelonych dla Polski bramek jest rekordzistą wszech czasów.

Kolejne miejsca w klasyfikacji strzelców zajmują Włodzimierz Lubański z 48 trafieniami oraz Grzegorz Lato - 45.

Piłkarze z największą liczbą bramek w reprezentacji Polski:

1. Robert Lewandowski 82 bramki (146 meczów)

2. Włodzimierz Lubański 48 (75)

3. Grzegorz Lato 45 (100)

4. Kazimierz Deyna 41 (97)

5. Ernest Pohl 39 (46)

6. Andrzej Szarmach 32 (61)

7. Gerard Cieślik 27 (45)

8. Zbigniew Boniek 24 (80)

9. Ernest Wilimowski 21 (22)

. Jakub Błaszczykowski 21 (109)

11. Dariusz Dziekanowski 20 (63)