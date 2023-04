Jako zespół rozumiemy waszą frustrację i złość. To nie było dobre. Wiemy, że słowa nie są wystarczające w takich sytuacjach, ale uwierzcie nam, taka porażka naprawdę boli. Doceniamy wasze wsparcie, u siebie i na wyjeździe i chcielibyśmy zwrócić koszty kibicom, którzy przybyli na St James’ Park. Wiemy, że to nie zmieni tego, co się stało w niedzielę i damy z siebie wszystko, aby naprawić sytuację w meczu przeciwko Manchesterowi United w czwartkowy wieczór, gdy znów wasze wsparcie będzie dla nas wszystkim. Razem i tylko razem możemy pójść do przodu - czytamy w oświadczeniu opublikowanym przez klub w mediach społecznościowych.

W tabeli angielskiej ligi Tottnham zajmuje 5. miejsce dające grę w Lidze Europy. W najbliższej kolejce w czwartek zmierzy się z Manchesterem United, który jest na 4. pozycji i ma 6 punktów przewagi nad zespołem z Londynu.