​Kylian Mbappe strzelił 300 goli w karierze szybciej niż Cristiano Ronaldo i Lionel Messi. Jubileuszowe trafienie, wyjątkowej urody, zaliczył w rekordowym zwycięstwie Francji nad Gibraltarem (14:0) w piłkarskich kwalifikacjach Euro 2024.

Kylian Mbappe / SEBASTIEN NOGIER / PAP/EPA

Kylian Mbappe dokonał tego w miniony weekend, mając 24 lata i 333 dni. Zarówno Lionel Messi, jak i Cristiano Ronaldo, dwie największe gwiazdy futbolu XXI wieku, byli starsi, kiedy mieli na liczniku ten wynik.

To, co robi ten dzieciak, jest naprawdę nie z tego świata - powiedział Thierry Henry, który obecnie jako trener drużyny do lat 21 kieruje nowym pokoleniem francuskich zawodników. To po prostu niewiarygodne - dodał.

Na początku swojej kariery Mbappe był często porównywany do Henry'ego. Obaj uczęszczali do francuskiej akademii Clairefontaine, a następnie grali jako lewi skrzydłowi w drużynie AS Monaco, gdzie jako nastolatkowie zdobyli tytuły mistrza Francji. Następnie Mbappe powtórzył inne osiągnięcie Henry’ego, zdobywając mistrzostwo świata w 2018 roku w swoim pierwszym dużym turnieju z Francją. Henry wygrał mundial w 1998 roku.