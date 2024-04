Bezbramkowym remisem zakończyło się spotkanie 31. kolejki Serie A pomiędzy walczącym o utrzymanie Frosinone a Bologną. Tym samym Łukasz Skorupski, który występuje w klubie z Bolonii, po raz 12. zachował czyste konto.

Łukasz Skorupski / Rex Features / East News

Tuż po przerwie na boisku w drużynie przyjezdnej pojawił się drugi Polak, 19-letni Kacper Urbański. Młody reprezentant Polski zastąpił Alexisa Saelemaekersa.

Do Włoch trafił w 2021 roku, kiedy to przeszedł z Lechii Gdańsk do drużyny młodzieżowej Bologny. W tym sezonie zanotował już w sumie 19 występów w Serie A i Pucharze Włoch.

W 31. spotkaniach Bologna zwyciężyła 16 razy, zdobyła 58 pkt i zajmuje czwarte miejsce w lidze. Wyżej są jedynie Juventus Turyn, AC Milan i Inter Mediolan. Drużyna, w której występuje dwóch reprezentantów Polski, jest coraz bliżej historycznego awansu do fazy grupowej Ligi Mistrzów.

Natomiast Frosinone w 31. kolejkach zdobyło zaledwie 26 punktów. Zajmuje obecnie 18. miejsce i jest zagrożone spadkiem do Serie B.

Opracowanie: Adrian Zieliński