Jeden z najsłynniejszych urugwajskich piłkarzy Luis Suarez, rekordzista pod względem liczby goli w drużynie narodowej, kończy reprezentacyjną karierę. W piątek rozegra ostatni mecz - z Paragwajem w eliminacjach mistrzostw świata.

Luis Suarez / ERIK S. LESSER / PAP/EPA

W piątek po raz ostatni zagram w mojej drużynie narodowej - powiedział na konferencji prasowej 37-letni napastnik Interu Miami, który ma za sobą występy m.in. w Ajaxie Amsterdam, Liverpoolu, Barcelonie czy Atletico Madryt.

Jego największym sukcesem z reprezentacją, w której rozegrał 142 mecze i strzelił 69 bramek, był triumf w mistrzostwach Ameryki Południowej - Copa America - w 2011 roku. W tegorocznej edycji tego turnieju przyczynił się do zajęcia przez Urugwaj trzeciego miejsca.

Z kolei w 2010 roku Suarez dotarł do półfinału mistrzostw świata. Pamiętny był wówczas mecz z Ghaną rundę wcześniej, gdy w samej końcówce dogrywki Suarez zatrzymał ręką piłkę zmierzającą do bramki. Został za to ukarany czerwoną kartką, a rywale mieli rzut karny, którego jednak nie wykorzystali. Później odbył się konkurs "jedenastek", w którym lepszy okazał się Urugwaj.

Mecz "Urusów" z Paragwajem w Montevideo planowany jest na godzinę 1:30 w nocy z piątku na sobotę czasu polskiego.