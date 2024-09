​Prokuratura Regionalna w Lublinie umorzyła śledztwo przeciwko byłemu szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego Pawłowi W. w sprawie wyłudzenia 11,7 tys. zł zwrotu podatku VAT. Według ustaleń śledczych do przestępstwa nie doszło.

Zdj. ilustracyjne / Tomasz Gzell / PAP

Według ustaleń prokuratury Paweł W. "nie zrealizował znamion przestępstw, o jakich mowa w zarzutach", więc Prokuratura Regionalna w Lublinie 30 sierpnia 2024 r. umorzyła śledztwo przeciwko niemu - poinformowała w poniedziałek w komunikacie rzeczniczka tej prokuratury Beata Syk-Jankowska.

Postępowanie dotyczyło procedury tax free. W okresie od 1 listopada 2016 r. do 5 lipca 2020 r. Paweł W. miał wprowadzić w błąd funkcjonariuszy służby celno-skarbowej w Warszawie, Hrebennem (Lubelskie) i Korczowej (Podkarpackie) poprzez podanie się za osobę niemającą stałego zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej, a przez to uprawnioną do skorzystania z procedury służącej zwrotowi podatku od towarów i usług (VAT) w ramach procedury tax free.

Paweł W. zadeklarował wywóz poza granicę Unii Europejskiej towarów o wartości ponad 64 tys. zł i - według ówczesnych ustaleń śledczych - wyłudził od skarbu państwa prawie 11,7 tys. zł z tytułu bezpodstawnego zwrotu podatku VAT. Przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do przedstawionych zarzutów i złożył wyjaśnienia.

Według ustaleń śledztwa Paweł W. (już po formalnym zakończeniu służby w CBA, której szefem był w latach 2009-2015) 1 czerwca 2016 r. rozpoczął pracę na terytorium Mołdawii na stanowisku Wysokiego Doradcy Unii Europejskiej przy Rządzie Republiki Mołdawii. Miejscem jego pracy był Kiszyniów (stolica Mołdawii), gdzie także mieszkał i uzyskał status rezydenta podatkowego - w Mołdawii uiszczał podatek dochodowy. Kiedy korzystał z procedury tax free, każdorazowo podawał adres zamieszkania w Mołdawii.

Jak ustalono w toku śledztwa, w okresie objętym zarzutem Paweł W. miał stałe miejsce zamieszkania poza granicami kraju i Unii Europejskiej, to jest w Mołdawii, i spełnił też pozostałe przesłanki umożliwiające zwrot podatku VAT w ramach procedury tax free - podała rzeczniczka.

Dodała, że osoby fizyczne niemające stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej mają prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów np. w Polsce, które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione przez te osoby poza terytorium Unii Europejskiej w bagażu osobistym, w terminie nie później niż trzy miesiące od ich nabycia.

Syk-Jankowska zaznaczyła, że prokuratura umorzyła również śledztwo w sprawie czterech innych osób, które miały wyłudzić podatek VAT w ramach procedury tax free przy przekraczaniu granicy RP, a które w okresie objętym postępowaniem zamieszkiwały poza granicami Polski i Unii Europejskiej. Osobom tym w toku śledztwa nie przedstawiono zarzutów.

Były szef CBA po przedstawieniu mu zarzutów podkreślał w rozmowie z mediami, że są one "nieprawdziwe i niepoparte materiałem dowodowym". Zapewniał, że nigdy nie wyłudził jakiegokolwiek podatku, a zarzuty prokuratury uważa za "wynikające albo z pośpiechu, albo z niedbalstwa - chciałbym w to wierzyć - a nie z politycznej motywacji" - mówił.