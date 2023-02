Klub wydał specjalny komunikat o stanie zdrowia reprezentanta Polski. Czytamy w nim, że z powodu urazu kolana piłkarz kilka najbliższych tygodni będzie zmuszony pauzować i nie pojawi się w meczach ligowych Feyenoordu, który jest liderem ligi holenderskiej.

W tym sezonie Szymański jest jednym z kluczowych graczy zespołu z Rotterdamu. W 25 rozegranych do tej pory spotkaniach zdobył 7 bramek i zanotował 5 asyst.

Kontuzja Szymańskiego problemem dla kadry

Kontuzja Sebastiana Szymańskiego może się okazać problemem również dla nowego selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski - Fernando Santosa. Jeżeli uraz pomocnika będzie poważniejszy i będzie on zmuszony pauzować dłużej, to nowy selekcjoner nie będzie mógł powołać go na marcowe zgrupowanie.

Polacy w najbliższych meczach eliminacji mistrzostw Europy zmierzą się z Czechami w Pradze i Albanią na własnym stadionie. Nadal nie wiadomo jeszcze jednak jakim.

Szymański na ubiegłorocznym mundialu zagrał w dwóch meczach. Od pierwszej minuty wystąpił w pierwszym meczu z Meksykiem, ale został zmieniony w 72. minucie. Pomocnik wszedł też na murawę z ławki rezerwowych w przegranym 1:3 meczu 1/8 finału z Francją.