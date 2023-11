Po owocnych rozmowach z przedstawicielami Aston Villa F.C., Legia Warszawa zaproponowała kompromisowe rozwiązanie, proponując przydział 1700 biletów dla swoich lojalnych kibiców - liczba ta odzwierciedlała liczbę przyznaną fanom angielskiego klubu podróżującym do Warszawy. Propozycja ta została oficjalnie zaakceptowana i należycie udokumentowana w raporcie delegata UEFA z dnia 21 września.



W świetle tego porozumienia kibice Legii Warszawa rozpoczęli przygotowania do podróży przez kanał La Manche, ponosząc różne koszty, w tym bilety lotnicze i rezerwacje hotelowe.



Jednak 2 listopada Legia Warszawa otrzymała nieoczekiwaną i zmienioną decyzję dotyczącą przydziału biletów, która rażąco naruszyła wcześniejsze ustalenia. Liczba biletów została zmniejszona do zaledwie 890, co stanowi oszałamiającą redukcję o ponad 50%.



W obliczu tej niemożliwej do utrzymania sytuacji, Legia Warszawa wielokrotnie odwoływała się do Aston Villa F.C., wzywając ich do przestrzegania przepisów ustalonych w dn. 21 września.



W związku z naruszeniem przepisów UEFA i w celu rozwiązania tej palącej kwestii, Legia Warszawa zdecydowała się wysłać swoich przedstawicieli do Anglii na długo przed meczem UEFA Europa League, zaplanowanym na 27 listopada. Przedstawiciele ci zaangażowali się w intensywne negocjacje ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, wyrażając niezachwiane stanowisko klubu w sprawie umożliwienia kibicom dostępu przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa w dniu meczu.



Ponadto w dniu dzisiejszym utrudniano nam uzyskanie biletów VIP dla naszych sponsorów i gości drużyny zgodnie z obowiązującymi standardami UEFA".