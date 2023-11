Nadchodzi prawdziwa zima

W piątek opady śniegu wystąpią w południowej części kraju i na północy, na Pomorzu także deszcz ze śniegiem i lokalnie deszcz. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej nad morzem i w górach o 5 cm do 8 cm.

Temperatura maksymalna od -4°C na północnym wschodzie, około -1°C w centrum, do 4°C nad morzem. W górach możliwe porywy wiatru do 70 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne. Miejscami ślisko na drogach i chodnikach.

Gdzie pada śnieg?

W nocy z piątku na sobotę wciąż będzie sypać. Nad morzem także możliwy deszcz ze śniegiem. Przyrost pokrywy śnieżnej w pasie nadmorskim o około 5 cm, w Małopolsce i na Podkarpaciu do 10 cm, w górach o 12 cm. Na południu Małopolski i Podkarpacia opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem i marznący deszcz, powodujący gołoledź. W północnej połowie kraju mgły marznące z widzialnością do 200 m. Temperatura minimalna od -9°C na północy, około -4°C w centrum, do 2°C na wybrzeżu. W górach zawieje i zamiecie śnieżne. Na Pomorzu miejscami oblodzenie nawierzchni i ślisko.