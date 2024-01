​Podczas wieczornej gali w Londynie zostaną ogłoszone wyniku plebiscytu FIFA w najważniejszych kategoriach za 2023 rok. Tytuł najlepszego piłkarza świata otrzyma ktoś z trójki - Argentyńczyk Lionel Messi, Francuz Kylian Mbappe lub uznawany za faworyta Norweg Erling Haaland.

Lionel Messi i Kylian Mbappe / Christophe Petit-Tesson / PAP/EPA

W tej edycji plebiscytu FIFA w przypadku trzech kategorii wśród mężczyzn (najlepszy piłkarz, najlepszy trener oraz najlepszy bramkarz) pod uwagę brany jest okres od 19 grudnia 2022, czyli tuż po zakończeniu mundialu w Katarze, do 20 sierpnia 2023 roku.

W przypadku analogicznych kategorii wśród kobiet ten czas był dłuższy, od 1 sierpnia 2022 do 20 sierpnia 2023 roku.

W finałowej trójce na najlepszego piłkarza 2023 (The Best FIFA Men’s Player), co ogłoszono już w połowie grudnia, są Messi z Interu Miami, Mbappe z Paris Saint-Germain oraz leczący obecnie kontuzję, ale uznawany przez wielu fachowców za faworyta Haaland z Manchesteru City.

Wśród kobiet w rywalizacji pozostały Hiszpanki Aitana Bonmati i Jenni Hermoso oraz Kolumbijka Linda Caicedo.

Nagroda dla najlepszego piłkarza jest przyznawana od 1991 roku. W 2020 i 2021 otrzymywał ją Robert Lewandowski. Poprzednią edycję wygrał Messi, już po raz siódmy w karierze.

W latach 2010-2015 "France Football" i FIFA wyróżniały wspólnie jednego zawodnika "Złotą Piłką FIFA", ale od 2016 roku plebiscyty na najlepszych piłkarzy znów prowadzone są oddzielnie.

Już wcześniej FIFA ogłosiła trójki najlepszych trenerów. W męskim futbolu szansę na nagrodę mają Hiszpan Josep Guardiola z Manchesteru City oraz Włosi Simone Inzaghi z Interu Mediolan i Luciano Spalletti, który najpierw wywalczył z Napoli mistrzostwo kraju, a potem objął reprezentację Włoch.

Wyróżnienia przyznawane są również w kategoriach FIFA Fair Play oraz FIFA Fan Award (dla kibiców), a także w kategorii "Bramka Roku" (The FIFA Puskas Award), w której rok temu triumfował polski ampfutbolista Marcin Oleksy.

Zwycięzcy głównych kategorii są wybierani przez międzynarodowe jury, w skład którego wchodzą obecni selekcjonerzy wszystkich drużyn narodowych, kapitanowie tych reprezentacji, po jednym dziennikarzu z każdego terytorium reprezentowanego przez drużynę narodową oraz kibice z całego świata zarejestrowani na fifa.com.

Poniedziałkowa gala w londyńskiej sali Eventim Apollo (Hammersmith Apollo) rozpocznie się o godz. 20.30.