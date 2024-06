Kibice z Lublina świętowali wczoraj awans ich drużyny do piłkarskiej ekstraklasy. Zawodników Motoru Lublin witali jak bohaterów. Wyczekiwany od 32 lat awans rozpalił w kibicach nowe nadzieje.

Jak informuje lubelski reporter RMF FM Dominik Smaga, przed stadionem Arena Lublin było żółto-biało-niebiesko, bardzo głośno. Panowała też ogromna radość z awansu do ekstraklasy.

Wielu kibiców doświadczyło tej radości pierwszy raz w życiu, bo poprzednio Motor awansował do elity w 1989 roku. Utrzymał się w niej do 1992.

32 lata czekaliśmy na to - mówili kibice naszemu dziennikarzowi.

A jak Motor poradzi sobie jako beniaminek ekstraklasy?

Dalej to mistrzostwo! - mówił jeden w kibiców. Myślę, że przyszły sezon Motor zakończy tak minimum na 10 pozycji - podkreślał kolejny.

Wszyscy podkreślali, że emocje są ogromne. Rok temu jak weszliśmy do 1. ligi to fajnie było, a teraz to już mega emocje - mówił fan lubelskiego zespołu.

Kibice podziękowali piłkarzom, którzy wcześniej triumfalnie przejechali przez miasto w odkrytym autobusie, pozdrawiając fanów.

