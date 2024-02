Druga odsłona była bardziej wyrównana, Hurkacz co prawda rozpoczął lepiej od przeciwnika, przełamał go i objął prowadzenie 3:2, jednak chwilę później sam stracił serwis i było 3:3. W kolejnym gemie ponownie przełamał Kazacha i to wystarczyło mu do przypieczętowania zwycięstwa 6:4.

O półfinał wrocławianin powalczy z 66. w rankingu ATP Czechem Machacem, który w 1/8 finału niespodziewanie wyeliminował rozstawionego z "szóstką" Włocha Lorenzo Musettiego.

To będzie pierwszy mecz Hurkacza z czeskim tenisistą.