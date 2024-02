​Polscy hokeiści pokonali w Sosnowcu Estonię 4:0 (0:0, 2:0, 2:0) w pierwszym meczu turnieju prekwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich 2026.

Polscy hokeiści podczas meczu z Estonią / Jarek Praszkiewicz / PAP

Estończycy są najniżej klasyfikowaną drużyną sosnowieckiego turnieju. Zajmują 28 pozycję, Polska - 22. Jeśli kibice zgromadzeni na widowni sosnowieckiego lodowiska liczyli, że ta różnica będzie widoczna - to pierwsza tercja mogła ich rozczarować. Co prawda Polacy mieli zdecydowanie więcej okazji do objęcia prowadzenia, ale estoński bramkarz nie dał się pokonać, wygrywając m.in. pojedynek sam na sam z Marcinem Koluszem.

Po przerwie nadal trwał napór Biało-Czerwonych. Z trybun popłynęło: "my chcemy gola". W 28. minucie sprostał tym oczekiwaniom Filip Komorski, pakując krążek do bramki z ostrego kąta.

Drużyna trenera Roberta Kalabera poszła za ciosem i prowadzenie podwyższył Mateusz Michalski, dobijając obroniony strzał Mateusza Zielińskiego. Tuż przed końcem drugiej tercji świetnej okazji do zdobycia kontaktowego gola nie wykorzystał Robert Rooba, przegrywając w sytuacji jeden na jeden z bramkarzem gospodarzy.

Po chwili polscy kibice mogli w spokoju obserwować pracę równającej taflę rolby o "imieniu" Lodomir.

Niespełna dwie minuty po wznowieniu gry na potężne uderzenie z niebieskiej linii zdecydował się Oskar Jaśkiewicz, a golkipera gości zmylił Dominik Paś i było 3:0.

Estończycy nie byli w stanie zagrozić Davidovi Zabolotnemu, a w ostatniej minucie spotkania ostatecznie "pognębił" ich Jakub Wanacki, zdobywając czwartego gola dla Polski i ustalając w ten sposob wynik.

W drugim czwartkowym meczu turnieju Korea Południowa zagra z Ukrainą. Do sierpniowych głównych kwalifikacji awansuje tylko zwycięzca zawodów. Gospodarzami igrzysk będą Włosi (Mediolan-Cortina d'Ampezzo).

W turnieju olimpijskim weźmie udział 12 drużyn. Gospodarz Włochy, osiem zespołów, które są sklasyfikowane najwyżej w światowym rankingu oraz trzy wyłonione w kwalifikacjach.

W maju Polacy - po 22-letniej przerwie - wystąpią w MŚ elity, rozgrywanych w Czechach. Ich grupowymi rywalami w Ostrawie będą Łotwa, Szwecja, Francja, Słowacja, USA, Niemcy i Kazachstan.



Polska - Estonia 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Bramki: 1:0 Filip Komorski (28), 2:0 Mateusz Michalski (32), 3:0 Dominik Paś (42), 4:0 Jakub Wanacki (60).

Kary: Polska - 4 minuty; Estonia - 6 minut.

Polska: David Zabolotny - Patryk Wajda, Kamil Górny, Bartosz Fraszko, Patryk Wronka, Grzegorz Pasiut - Bartosz Ciura, Oskar Jaśkiewicz, Dominik Paś, Paweł Zygmunt, Kamil Wałęga - Jakub Wanacki, Paweł Dronia, Marcin Kolusz, Krystian Dziubiński, Bartłomiej Jeziorski - Mateusz Zieliński, Marcin Horzelski, Filip Komorski, Mateusz Michalski, Radosław Galant.

Estonia: Villem Henrik Koitmaa - Danill Kulintsev, Robert Ossipov, Robert Rooba, Morten Arantez Jurgens, Mark Viitanen - Niklas Sildre, Patrick Kookmaa, Vadim Vasjonkin, Robert Arrak, Marcus Appelberg - Johannes Tammeorg, Lauri Lahesalu, Rasmus Kiik, Artemi Aleksandrov, Maksim Lovkov - Roland Luht, Nikita Puzakov, Nikita Fedorovits, Jegor Romanov, Danill Fursa.

Program turnieju w Sosnowcu:

9 lutego

16.30 Korea Południowa - Estonia

20.15 Polska - Ukraina

11 lutego

16.30 Ukraina - Estonia

20.15 Polska - Korea Południowa.