Łukasz Lorenc Mistrzem, a Marcin Ćwirzeń wicemistrzem Europy Spartan Race CEU. Zawodnicy po pokonaniu 4 biegów w różnych częściach Starego Kontynentu zdobyli trofea w swoich kategoriach wiekowych. To wielki sukces zawodników RMF4RT Gladiators, który dodatkowo zapewnił im udział w Mistrzostwach Świata Spartan Race.

Na zdjęciach Łukasz Lorenc i Marcin Ćwirzeń / materiały prasowe /

Węgry, Czechy, Polska, Rumunia oraz Słowacja - to w tych rejonach odbywały się biegi Mistrzostw Europy CEU Spartan Race. Do wyników zaliczały się cztery najlepsze czasy uzyskane przez zawodników podczas wszystkich startów. Biegacze RMF 4RACING Gladiators, dzięki regularnym występom w czołówce na każdej z tych imprez, zdobyli mistrzowskie tytuły w swoich kategoriach wiekowych.

Mistrzem Europy w Age Group 40-44 został Łukasz Lorenc, który we wszystkich 4 biegach kwalifikacyjnych zajmował czołowe lokaty.

Mistrzostwo było w moich przedsezonowych planach, który udało się zrealizować w 100 proc. Jestem z tego bardzo zadowolony. Podczas tych 4 startów 3 razy stawałem na podium, a raz zająłem 5. lokatę. Miałem więc wszystko pod kontrolą i mogłem spokojnie realizować swoją taktykę. Bardzo dużo czasu i wysiłku kosztowały mnie treningi na specjalnym torze OCR, który zbudowałem pod swoim domem. Fajnie teraz patrzeć jak ta ciężka praca przynosi efekt - komentuje Łukasz Lorenc.

Marcin Ćwirzeń został wicemistrzem Europy w kategorii wiekowej 30-34 lata. Wynik ten zasługuje na szczególne uznanie z uwagi na fakt, że Marcin biegi z przeszkodami trenuje niespełna od dwóch lat. W tym krótkim czasie stał się czołowym zawodnikiem serii Spartan Race rozgrywanych w Europie.

Jeszcze przed startem sezonu nie przypuszczałem, że zakończę go na tak wysokiej pozycji. Moim celem była pierwsza dziesiątka. W stawce biegowej było wielu znakomitych, doświadczonych i utytułowanych biegaczy, więc w życiu bym się nie spodziewał, że zdołam ich pokonać. Zwłaszcza, że wszystkie zawody odbywały się w ciężkim, górskim terenie. Szczególnie wspominam imprezę w Rumunii, kiedy biegaliśmy podczas rzęsistego deszczu, wspinając się do góry po łańcuchach i walcząc z przewyższeniami na poziomie 3,2 km. Jak widać ciężka praca na treningach oraz walka ze swoimi słabościami na trasie przyniosła fantastyczne efekty. To jak do tej pory mój największy sportowy sukces w świecie OCR, ale ja nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa - mówi Marcin Ćwirzeń, zawodnik RMF4RT Gladiators.

Teraz pora na Mistrzostwa Świata

Zajęcie czołowych lokat na podium w Mistrzostwach Europy CEU dało zawodnikom kwalifikacje na Mistrzostwa Świata Spartan Race, które odbędą się 29 września w North Lake Tahoe w USA.