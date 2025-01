82-osobowa ekipa z Polski weźmie udział w tegorocznej, 32. zimowej uniwersjadzie. Impreza odbędzie się w Turynie we Włoszech. Celem naszych sportowców-studentów będzie zdobycie dwusetnego medalu w historii startów w imprezach tej rangi. Brakuje nam dziesięciu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W niedzielę, jeszcze przed oficjalnym otwarciem imprezy, zagramy mecz hokeja z reprezentacją USA.

Mamy reprezentację zbudowaną wspólnie z polskimi związkami sportowymi i wydaje się, że wysyłamy absolutnie najlepszych zawodników, którzy spełniają wymogi formalne - uważa szef polskiej misji uniwersjadowej i jednocześnie sekretarz generalny Akademickiego Związku Sportowego Dariusz Piekut.

Po raz pierwszy w historii na arenach odbędą się jednocześnie zawody sportowców z niepełnosprawnościami; biało-czerwoni wystąpią w paranarciarstwie alpejskim i biegowym. Ponadto Polacy będą reprezentowani w biathlonie, biegach narciarskich, curlingu, hokeju na lodzie, w którym nie było ich od 24 lat, łyżwiarstwie figurowym, narciarstwie alpejskim, narciarstwie dowolnym, snowboardzie, short-tracku i debiutującym narciarstwie wysokogórskim (skialpiniźmie), które w przyszłym roku dołączy do programu igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortina d'Ampezzo. Zabraknie ich jedynie w narciarstwie na orientację.

Do tej pory polscy sportowcy zdobyli w uniwersjadach 190 medali.

Oczywiście, że liczymy na to, iż przekroczymy granicę 200, że nie tylko zdobędziemy te 10 wymarzonych, ale i tę liczbę przekroczymy. Myślę, że jest duża szansa - ocenił Piekut na konferencji prasowej w Warszawie.

Dwa lata temu w amerykańskim Lake Placid biało-czerwoni zdobyli 17 medali, w tym pięć złotych.

To był bardzo udany występ. Teraz liczę, że "dwusetka" pęknie, co byłoby ogromnym sukcesem - zaznaczył prezes AZS prof. Alojzy Nowak.

"Niepełnosprawni sportowcy to ważna część środowiska akademickiego"

Prof. Nowak dodał, iż cieszy go, że sportowcy z niepełnosprawnościami po raz pierwszy będą mieć możliwość startu w Uniwersjadzie. To jest ważna część środowiska akademickiego - wspomniał.

Jedną z przedstawicielek tej grupy będzie Aneta Kobryń, która wystąpi w paranarciarstwie biegowym.

Jest to dla mnie bardzo duże przeżycie, dlatego że w ogóle pierwszy raz jako para sportowiec mogę wystąpić w takiej imprezie. Wcześniej nie było po prostu para biegów narciarskich na uniwersjadzie, więc cieszę się, że mogę przetrzeć szlaki. To fajny przełom i świetna inicjatywa, że zostały połączone sporty z niepełnosprawnością, jak i sporty pełnosprawne. Zwłaszcza dla nas będzie to wielkie przeżycie i wspaniałe doświadczenie - przyznała Kobryń.

Chorążymi Akademickiej Reprezentacji Polski podczas ceremonii otwarcia, która odbędzie się w poniedziałek wieczorem, będą biathlonistka Anna Nędza-Kubiniec, która w poprzedniej uniwersjadzie wywalczyła złoty i srebrny medal, i narciarz alpejski Mateusz Szczap.

Start polskich sportowców-studentów w Turynie wspierają Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki, które na tegoroczne uniwersjadowe występy przeznaczyło cztery miliony złotych.

Uniwersjada w Turynie zakończy się 23 stycznia.