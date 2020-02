Kluby Ekstraklasa zimą głównie sprzedawały. Najwięcej na sprzedaży swoich zawodników zarobiła Legia, ale nie widać inwestycji wzmacniających skład. Wiele zmian jest także w Lechii Gdańsk czy Jagiellonii Białystok. W ostatnich tygodniach do Polski przyjechało sporo zagranicznych piłkarzy. Pytanie, czy będą pierwszoplanowymi postaciami ligowych rozgrywek.

Zdj. ilustracyjne / Leszek Szymański / PAP

Legia zarabia i chowa do kieszeni

Z Legii odszedł przede wszystkim Jarosław Niezgoda - najlepszy strzelec Ekstraklasy. Trafił do amerykańskiego Portland Timbers. Nie ma w Warszawie już także środkowego pomocnika Cafu. Portugalczyk jest teraz graczem Olympiakosu Pireus.

Dominik Nagy trafił do Panathinaikosu, a Radosław Majecki do AS Monaco. Młody bramkarz zostaje jednak w Legii, ale teraz przez pół roku jako zawodnik wypożyczony z drużyny grającej w lidze francuskiej. Do Legii dołączyli na razie Mateusz Cholewiak (ze Śląska) i młody pomocnik Piotr Pyrdoł (z ŁKS-u).





Kto będzie gonił lidera?

Wicelider, czyli Cracovia, nie poniosła zimą kadrowych strat. Bojan Cecarić został wypożyczony do Korony Kielce, a Filip Piszczek do grającego w Serie B Trapani. W Krakowie zameldowali się za to kosowski pomocnik Florian Loshaj z rumuńskiej Politehniki Jassy i brazylijski pomocnik Thiago Rodrigues de Souza z pierwszoligowej Sandecji Nowy Sącz.

Ostatnim jak na razie wzmocnieniem "Pasów" jest chorwacki pomocnik Ivan Fiolić. Wychowanek Dinama Zagrzeb ostatnio grał na Cyprze. Zdaniem Michała Probierza, może okazać się bardzo ważnym graczem drużyny w rundzie wiosennej.

W Pogoni Szczecin nową twarzą jest choćby Paweł Cibicki. Piłkarz urodzony w Szwecji ma za sobą występy w juniorskich reprezentacjach Polski. Po stronie strat jeden ważny ubytek, czyli Adam Buksa. Najlepszy napastnik Pogoni wyjechał do New England Revolution.

Śląsk Wrocław musiał łatać dziury po odejściu Cholewiaka i kontuzjach, które wyeliminują na długi czas Łukasza Brozia czy Wojciecha Gollę. Na pół roku wypożyczono z włoskiego Livorno Czarnogórca Filipa Raicevicia, a także sprowadzono obrońcę z Urugwaju Guillermo Cotugno.

Lech Poznań będzie wiosną radził sobie bez jednego z liderów zespołu. Darko Jevtić odszedł do rosyjskiego Rubina Kazań. Do Portugalii z powodów rodzinnych wrócił Joao Amaral. Został wypożyczony do Pacos Ferreira. W zamian do Poznania w trybie "last minute" ściągnięto Daniego Ramireza. Pomocnik jesienią strzelił 6 goli dla ŁKSu. Hiszpan wczoraj podpisał kontrakt, ale w ten weekend nie zagra, bo pauzuje za kartki.

W Piaście Gliwice kadrowa sytuacja dość stabilna. Odszedł choćby Dani Aquino, który po słabym początku sezonu nabawił się poważnej kontuzji. Z Lecha Poznań wypożyczono z kolei młodego Tymoteusza Klupsia.

Duże zmiany w Lechii Gdańsk

Sporo zawodników odeszło z gdańskiego klubu. W drugiej lidze tureckiej występuje teraz Artur Sobiech. W debiucie doznał kontuzji. Do Turcji został wypożyczony Daniel Łukasik. Trafił do Ankaragucu.

We Włoszech pół roku spędzi Lukas Haraslin. Słowak wypożyczony do Sassuolo latem może tam trafić już definitywnie. Poza klubem są także Adam Chrzanowski i Daniel Mikołajewski. Kilku innych zawodników może jeszcze z Gdańska wyjechać.

W środku ligowej stawki nie brakowało ciekawych transferów

W Wiśle Płock wiosną zagra znany z naszych boisk irlandzki napastnik Cilian Sheridan. W przeszłości związany był z Jagiellonią, a ostatnio grał w lidze izraelskiej. Sporym wzmocnieniem może być bramkarz Krzysztof Kamiński, który wrócił do Polski po dobrych kilku latach spędzonych w Japonii. Do Płocka trafił także Norweg Torgil Gjertsen. Na liście strat w drużynie "Nafciarzy" choćby Ricardinho, który wyjechał do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

W Jagiellonii nie obejrzymy już napastnika Partyka Klimali, który trafił do Celticu Glasgow czy Guilherme. Obrońca przeniósł się do ligi tureckiej. Rezerwowy jesienią bramkarz Grzegorz Sandomierski wybrał się do rumuńskiej CFR Kluż. W Rakowie będzie występował Marko Poletanović. Z Arsenalu wypożyczono macedońskiego golkipera Dejana Iliewa. Nowymi nabytkami są także rumuński obrońca Bogdan Tiru i Chorwat Jakov Puljić.

Raków Częstochowa postawił na Słoweńca Davida Tijanicia. Nowe twarze to także Fran Tudor i wspomniany Poletanović. Odszedł choćby Aleksander Kolev.

Spokojnie było też w Zagłębiu Lubin. Do klubu doszli tylko dwaj młodzi piłkarze. Odszedł Maciej Dąbrowski (do ŁKS-u) oraz Bośniak Asmir Suljić, który przez pół roku praktycznie nie zaistniał w naszej lidze.

Górnik stawia na zagraniczny zaciąg. W Arce pozorny spokój

W Zabrzu od pewnego czasu mają dwóch nowych, środkowych pomocników ze Słowacji. Kilka dni temu podpisano umowę z Romanem Prochazką. Z końcem roku wygasł jego kontrakt z czeską Victorią Pilzno i był to podobno numer jeden na liście życzeń trenera Marcina Brosza. Erik Jirka został z kolei wypożyczony z Crveny Zvezdy Belgrad na sześć miesięcy.

W Arce niewiele się zimą działo, jeśli chodzi o transfery. Trafił do Gdyni Nemanja Mihailović z holenderskiego S.C. Heerenveen, ale jesienią w swoim klubie nie grał. Po długich kontuzjach wracają za to Michał Kopczyński i Hiszpan Santi Samanes. Kadrę uszczuplono i podziękowano zawodnikom, którzy zawiedli w pierwszej części sezonu. W tym gronie znalazł się choćby Bośniak Azer Busuladzic. Zarabiał dużo. Miał być liderem, a skończyło się niewypałem.

Główne zmartwienia Arki to brak finansowania od miasta, które zakręciło kurek z pieniędzmi i konflikt na linii kibice-właściciele.

Walka o utrzymanie z nowymi piłkarzami w składzie

Wczoraj kontrakt z Koroną Kielce podpisał Jacek Kiełb. Dla doświadczonego pomocnika to już czwarty powrót do Kielc. Kiełb jest bez wątpienia jedną z ikon klubu. Po raz pierwszy trafił do drużyny jako 18-latek w 2005 roku. Szansę w Kielcach dostanie także Anglik D’Sean Theobalds ściągnięty z siódmej ligi angielskiej. Wzmocnieniem może być wypożyczony z Cracovii Cecarić. Z klubu odszedł Ivan Lukić.

Dużo zmian w Wiśle Kraków. "Biała Gwiazda" jesienią mała krótką ławkę rezerwowych i był to jeden z poważnych problemów. Teraz do klubu dołączyła spora grupa zawodników, którzy mają wzmocnić rywalizację. Ostatni transfer to wypożyczony z Austrii Wiedeń izraelski napastnik Alon Turgeman, który w trwającym sezonie zagrał w 8 meczach ligi austriackiej i strzelił 3 bramki. Nowe twarze w Wiśle to także obrońca Hebert, który ostatnio grał w Japonii a na naszych boiskach pamiętamy go z Piasta. Klub wypożyczył także z Legii obrońcę Mateusza Hołownię, który jesienią grał w Śląsku. Napastnik Lubomir Tupta został wypożyczony z włoskiej Hellas Verony. Georgi Żukow przyjechał z Kazachstanu.

Na zagraniczny zaciąg postawił też zamykający tabelę ŁKS. Słoweński obrońca Tadej Vidmajer, Hiszpanie: Carlos Moros Garcia, Samuel Corral i Antonio Dominguez mają pomóc w utrzymaniu. Ściągnięto też doświadczonego obrońcę Macieja Dąbrowskiego i grającego ostatnio w GKS-ie Jastrzębie Jakuba Wróbla. Z Łodzi wyjechali Dani Ramirez (do Lecha) i Piotr Pyrdoł (do Legii). W niższych ligach wiosną zagrają Kamil Juroszek, Patryk Bryła i Bartłomiej Kalinkowski.