W weekend po zimowej przerwie rozgrywki wznowi piłkarska Ekstraklasa. Do podziału na grupę mistrzowską i spadkową pozostało 10 kolejek. Później 7 spotkań zdecyduje o tym, kto zostanie mistrzem i o tym, kto spadnie z ligi. W tym sezonie będą to aż 3 zespoły. Jaka będzie wiosna w ekstraklasie? M.in. o tym z legendą Górnika Zabrze i zdobywcą olimpijskiego medalu Hubertem Kostką rozmawiał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.

Liderem rozgrywek po 20 kolejkach jest Legia Warszawa. Zespół ze stolicy ma 2 punkty przewagi nad Cracovią i 3 nad Pogonią Szczecin. Według byłego zawodnika i trenera Górnika Zabrze Huberta Kostki to właśnie "Wojskowi" są największym faworytem w wyścigu o tytuł. Zdaniem medalisty olimpijskiego z 1972 roku Cracovia może nie wytrzymać do końca walki z Legią.

Cracovia jest rokrocznie kandydatem do tytułu, ale nic z tego nie wychodzi. Ma jednak możliwości i wcale jej nie skreślam. Ten zespół ma na pewno potencjał. Ja bym jeszcze nie spisywał na straty Piasta Gliwice mimo że jest dalej w tabeli. Lechia też ma potencjał, ale w przerwie zimowej pozbyła się ważnych zawodników - mówił Hubert Kostka.

Problemem Ekstraklasy zdaniem Kostki jest też to, że ostatnie siedem kolejek sezonu decyduje o spadku i tytule mistrzowskim.

Moim zdaniem to nie jest dobre dla polskiej piłki. Jak najszybciej trzeba sprawić, by Ekstraklasa znów miała 18 drużyn. 16 to za mało, bo w sezonie rozgrywa się wtedy tylko 30 spotkań. Musi być 18 zespołów... Kiedy te zmiany zostaną już wprowadzone to się ich trzymajmy, a nie majstrujmy co chwilę przy tej lidze - twierdzi Hubert Kostka.

W zimowym okienku transferowym Ekstraklasę opuściło kilku młodych polskich zawodników. Z Legii do Portland Timbers odszedł Jarosław Niezgoda. MLS wybrał także Adam Buksa, który podpisał umowę z New Englad Revolution. Z Jagielloni Białystok do Celticu odszedł Patryk Klimala. Hubert Kostka zaznacza, ze wszystkich tych zawodników będzie trudno zastąpić.

Niezgoda był jednym z czołowych zawodników jeżeli chodzi o poziom ligowy. Legia szuka w tej chwili środkowego napastnika. Nie będzie go jednak łatwo zastąpić, bo najtrudniej jest znaleźć zawodnika, który zdobywa bramki. Taki sam problem będzie miał Górnik Zabrze jak odejdzie Angulo. Takich napastników nie da się zastąpić z dnia na dzień, tych łowców bramek nie ma za dużo. Do tego trzeba mieć pewne wrodzone predyspozycje, których nie można się nauczyć - mówi Hubert Kostka. Dodaje, że włodarze klubów sprzedając młodych zawodników, a kupując średniaków z zagranicy sami obniżają poziom ligi.

My niestety sprowadzamy za dużo przeciętnych zawodników z zagranicy, którzy mało tego, że nic nie wnoszą, to jeszcze zajmują miejsce młodym - podkreślił.

Całą rozmowę z Hubertem Kostką można znaleźć w najnowszym magazynie sportowym.