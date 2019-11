Zamykająca tabelę piłkarskiej Lotto Ekstraklasy Wisła Kraków zdecydowała się na rozstanie z trenerem Maciejem Stolarczykiem. Szkoleniowiec przepracował w Wiśle 514 dni. Zdecydowano, że w drużynie "Białej Gwiazdy" - która przegrała siedem ostatnich spotkań - trzeba poszukać nowego impulsu.

Maciej Stolarczyk jeszcze w roli trenera Wisły Kraków / Łukasz Gagulski / PAP

Maciej Stolarczyk został trenerem Wisły Kraków w czerwcu 2018 roku. Kilka miesięcy później klub stanął na krawędzi bankructwa, a z drużyny odeszło wielu wartościowych zawodników jak Zdenek Ondrasek, Martin Kostal, Jesus Imaz, Zoran Arsenić, Dawid Kort, Timor Halilović czy Pol Llonch. Mimo wszystko Wisła - z połatanym składem i dzięki zebranym środkowym finansowym - dokończyła sezon i zajęła 9. miejsce w lidze. Wcześniej mało zabrakło do awansu do grupy mistrzowskiej Ekstraklasy.

Obecny sezon nie okazał się równie udany. Złożyło się na to kilka czynników, także kontuzje czołowych graczy. Leczyli się bądź leczą: Jakub Błaszczykowski, Paweł Brożek, Vullnet Basha, Łukasz Burliga czy David Niepsuj. Sporo meczów opuścił Marcin Wasilewski. A brakuje solidnych zmienników.

I choć początek sezonu nie wyglądał jeszcze tak źle - Wisła zremisowała w Gdańsku z Lechią, pokonała Górnika Zabrze i wygrała wysoko z ŁKS-em - to od 9. kolejki krakowska ekipa była już w poważnych tarapatach.

Zaczęło się od porażki z Wisłą Płock. Później była przegrana z Cracovią w derbach Krakowa. Sytuacja drużyny pogorszyła się jeszcze po wysokich porażkach w Poznaniu z Lechem (0:4) i w Warszawie z Legią (0:7). Ostatnie dwa pojedynki nie przyniosły przełamania: "Biała Gwiazda" przegrała po 0:1 z Rakowem Częstochowa i Arką Gdynia.

Piłkarze Wisły nie strzelili bramki od ponad 300 minut. Najlepszym strzelcem drużyny w tym sezonie jest weteran Paweł Brożek. Strzelił już 7 bramek, co dla napastnika, który przecież kończył już karierę, jest świetnym wynikiem. Trudno jednak budować ofensywę na takim zawodniku - który zresztą coraz częściej musi leczyć urazy. W tym sezonie opuścił tylko trzy mecze, co i tak trzeba uznać za dobry wynik - szczególnie, że zdecydowaną większość spotkań rozegrał od początku do końca.

W Wiśle zdecydowano, że w obecnej sytuacji nie ma szans na odwrócenie sytuacji pod dowództwem Stolarczyka. Trener pomógł Wiśle w najtrudniejszym od lat momencie, gdy zagrożona była gra drużyny w Ekstraklasie. Władze klubu wyrażały poparcie dla szkoleniowca nawet po kompromitacji w meczu z Legią. Niewykorzystanie szansy w pojedynkach z Rakowem i Arką przesądziło jednak sprawę.

W tym roku Wisła rozegra jeszcze pięć meczów - potrzebuje przełamania i punktów. Pytanie jednak, czy drużynę będzie za co wzmocnić podczas zimowego okna transferowego?

Obecna kadra Wisły wydaje się być wystarczającą do utrzymania w lidze, ale trudno oprzeć się wrażeniu, że drużyna potrzebuje też nowego impulsu na boisku. Poprzedniej zimy udało się na przykład wypożyczyć z Lechii Sławomira Peszkę, a ten strzelił 3 bramki i dołożył 4 asysty. Być może tej zimy uda znaleźć się kogoś, kto przyniesie Wiśle podobne korzyści.

Klub o Stolarczyku: "Na stałe zapisał się na kartach historii Wisły Kraków"

W oficjalnym oświadczeniu Wisły podkreślono:

"Trener Stolarczyk bez wątpienia na stałe zapisał się na kartach historii Wisły Kraków, będąc jedną z postaci ubiegłorocznej misji ratunkowej Klubu. Prowadzona przez niego drużyna w najtrudniejszym momencie dla Białej Gwiazdy pokazała prawdziwy charakter na boisku i zagwarantowała kibicom wiele emocji.

Dziękujemy za pracę na rzecz Wisły Kraków i życzymy powodzenia w dalszej karierze!".