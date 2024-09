Przed Igą Świątek pojedynek 1/8 finału US Open. W Nowym Jorku nasza tenisistka zmierzy się z Rosjanką Ludmiłą Samsonową - obecnie 16. zawodniczką światowego rankingu WTA. Wyjdą na kort w Nowym Jorku dokładnie o pierwszej w nocy. Co warto wiedzieć o Samsonowej?

Ludmiła Samsonowa / Marcin Cholewiński / PAP

Świątek - Samsonowa. "Iga jest zdecydowaną faworytką tego spotkania"

Dotychczas Świątek i Samsonowa trzykrotnie spotykały się na turniejach tenisowych. Polka może pochwalić się stuprocentową skutecznością, bo wszystkie te spotkania wygrała. W poprzednim sezonie panie spotkały się w finale turnieju w Pekinie. Tam Świątek wygrała 6-2, 6-2. Wcześniej w Dubaju, w 1/8 finału, końcowy wynik to 6-1, 6-0. To o tyle istotne, że te turnieje są rozgrywane na kortach twardych - podobnie jak US Open.

Dwa bardzo gładkie zwycięstwa Igi na kortach twardych. Teraz spodziewam się podobnego spotkania: dominacja Polki, obrona Samsonowej i rosnąca przewaga naszej tenisistki. Oczywiście to jest sport. Nigdy nie wolno z góry zakładać zwycięstwa, ale Iga jest zdecydowaną faworytką tego spotkania – uważa Adam Romer z magazynu Tenisklub. Jak przyznaje, ciężko jest scharakteryzować sposób gry Samsonowej i to, jaką jest zawodniczką.

To jedna z wielu Rosjanek grająca na wysokim poziomie. Natomiast Samsonowa nie bardzo zapada w pamięć. Gra solidnie, ale nic wielkiego nie ma w swoim CV. Pamiętam ją z tego niezwykle zaciętego pojedynku z Igą Świątek w Stuttgarcie sprzed dwóch lat. Tam rzeczywiście losy meczu ważyły się do ostatniej chwili, ale generalnie nie da się powiedzieć o tenisie Samsonowej czegoś szczególnego - mówi Romer.

Ludmiła Samsonowa

Samsonowa w przeszłości była jedną z wyróżniających się włoskich juniorek. W barwach tego właśnie kraju występowała jako młoda tenisistka, ale z powodu trudności z otrzymaniem włoskiego obywatelstwa ostatecznie reprezentuje Rosję. We Włoszech mieszka jednak przez niemal całe życie, bo rodzice przeprowadzili się tam gdy zawodniczka miała zaledwie rok. Wszystko to z powodu tenisa stołowego. Jej ojciec był zawodnikiem i podpisał kontrakt z klubem z Turynu.

Czwarta runda to wyrównanie najlepszego w historii występu Samsonowej na US Open. W dorobku tej tenisistki znajdziemy pięć wygranych turniejów rangi WTA. W tym roku zwyciężyła w s’Hertodenbosch. W przeszłości także w Berlinie, Cleveland, Waszyngtonie i Tokio.

Świątek i Samsonowa wyjdą na kort w Nowym Jorku o pierwszej w nocy.