Jos Verstappen, ojciec czterokrotnego mistrza świata Formuły 1 Maxa Verstappena, wystartuje w tegorocznym Rajdzie Polski. Impreza na szutrowych odcinkach specjalnych z bazą w Mikołajkach odbędzie się w dniach 13-15 czerwca.

Max Verstappen (po lewej) i jego ojciec Jos (po prawej) / CHRISTIAN BRUNA / PAP/EPA

Verstappen senior w latach 90. startował w F1, ale nie odniósł większych sukcesów. Jego najlepszym wynikiem były 3. lokaty w Grand Prix Węgier i Belgii. Cztery lata temu zaczął startować w rajdach, które zawsze były jego wielką pasją.

Teraz Holender potwierdził, że planuje udział we wszystkich rundach mistrzostw Europy, w tym w 81. Rajdzie Polski. Zamierzam wziąć udział we wszystkich rajdach ERC. Mam rozbudowany program, już rozpocząłem przygotowania - powiedział ojciec Maxa Verstappena.



Jos Verstappen / REMKO DE WAAL / PAP/EPA

Jos Verstappen jest uważany za szarą eminencję Formuły 1. Nieoficjalnie mówi się, że to właśnie on kilka dni temu stał za dymisją 60-letniego Brytyjczyka Johnny'ego Herberta, który ostatnio pełnił funkcję stewarda Formuły 1 i konsultanta. Dwa dni temu został on usunięty ze stanowiska przez Międzynarodową Federację Samochodową.

Verstappen senior uważał, że to właśnie Herbert był zamieszany w 2024 roku w podejmowanie kontrowersyjnych decyzji. Chodzi m.in. o nakładanie sankcji na aktualnego mistrza świata Maxa Verstappena podczas GP Austrii i Meksyku.