Brytyjski kolarz Thomas Pidcock z ekipy Ineos Grenadiers wygrał po samotnym finiszu w Alpe d'Huez 12. etap wyścigu Tour de France. Żółtą koszulkę lidera zachował Duńczyk Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), który w czwartek był szósty.

Brytyjczyk Thomas Pidcock - zwycięzca 12. etap Tour de France / YOAN VALAT / PAP/EPA

22-letni Pidcock zdobył złoty medal ubiegłorocznych igrzysk olimpijskich w Tokio w kolarstwie górskim. Sukcesy odnosił także w przełajach - w styczniu został mistrzem globu w tej konkurencji. W czwartek odniósł największy sukces w zawodowej karierze na szosie.

To jedno z najlepszych doświadczeń w moim życiu - przyznał na mecie.

O kilka sekund

Debiutujący w TdF Brytyjczyk znalazł się w gronie uciekinierów, a decydujący atak przypuścił na początku finałowego podjazdu, gdy do końca pozostawało 10 km. Szybko oderwał się od współtowarzyszy i samotnie zmierzał do mety. Ostatecznie o 48 sekund wyprzedził reprezentanta RPA Louisa Meintjesa (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux). Trzeci był wracający do formy po ciężkiej kontuzji Brytyjczyk Chris Froome (Israel-Premier Tech) - 2 minuty i 6 sekund straty.

Peleton wyraźnie odpuścił uciekinierów i podczas podjazdu do Alpe d'Huez oddzielnie toczyła się walka najlepszych kolarzy w klasyfikacji generalnej. Od początku mocne tempo narzucili kolarze ekipy Jumbo-Visma i grupa szybko topniała.

Zwycięzca dwóch poprzednich edycji "Wielkiej Pętli" Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), po niespodziewanym kryzysie w środę, tym razem nie dał się zgubić. Słoweniec dwukrotnie atakował, starając się odrobić powstałą dzień wcześniej stratę, ale Vingegaard utrzymywał się na kole. Pogacar, tuż przed metą, próbował poprawić wynik choć o kilka sekund, ale i w tym przypadku Duńczyk nie odpuścił.

Jak poszło Rafałowi Majce?

Vingegaard był wolniejszy od zwycięzcy o 3 minuty i 23 sekundy. W "generalce" ma 2 minuty, 22 sekund przewagi nad Pogacarem, który finiszował tuż przed nim.

Najlepszy z Polaków Rafał Majka (UAE Team Emirates), który ponownie długo pomagał Pogacarowi, dojechał do mety na 21. miejscu, a w klasyfikacji generalnej zachował 19. pozycję.

W piątek kolarze przejadą 192 km z Bourg d'Oisans do Saint-Etienne. Na trasie nie brakuje podjazdów, ale są znacznie łagodniejsze - jedna premia drugiej kategorii oraz dwie trzeciej.

Wyniki 12. etapu

Oto wyniki 12. etapu, Briancon - Alpe d'Huez (165,1 km):

1. Thomas Pidcock (W. Brytania/Ineos Grenadiers) - 4:55.24

2. Louis Meintjes (RPA/Wanty-Gobert) - strata 48 sekund

3. Chris Froome (W. Brytania/Israel-Premier Tech) - 2.06

4. Neilson Powless (USA/EF Education-EasyPost) - 2.29

5. Tadej Pogacar (Słowenia/UAE Team Emirates) - 3.23

6. Jonas Vingegaard (Dania/Jumbo-Visma) - 3.23

7. Geraint Thomas (W. Brytania/Ineos Grenadiers) - 3.23

8. Enric Mas (Hiszpania/Movistar) - 3.26

9. Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma) - 3.26

10. Giulio Ciccone (Włochy/Trek-Segafredo) - 3.32

...

21. Rafał Majka (Polska/UAE Team Emirates) - 7.26

43. Łukasz Owsian (Polska/Arkea-Samsic) - 16.31

123. Kamil Gradek (Polska/Bahrain Victorious) - 33.49

143. Maciej Bodnar (Polska/TotalEnergies) -35.57

Klasyfikacja generalna: