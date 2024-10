Tuchel rozpocznie pracę od 1 stycznia 2025 roku

Nowy selekcjoner reprezentacji Anglii rozpocznie pracę 1 stycznia 2025 roku. Do zakończenia rozgrywek Ligi Narodów angielską kadrę nadal będzie prowadził tymczasowy selekcjoner Lee Carsley. Poprowadził on drużynę jak na razie w czterech meczach Ligi Narodów. Jego bilans to trzy zwycięstwa i jedna porażka - 1:2 z Grecją na Wembley. Carsley po zakończeniu pracy w seniorskiej kadrze rozpocznie pracę na ławce trenerskiej reprezentacji Anglii U-21.

Chciałbym podziękować Lee za zrobienie wszystkiego, o co go prosiliśmy - jest bardzo utalentowanym trenerem i ważną częścią naszej ścieżki w Anglii. Teraz skupi się na utrzymaniu tytułu mistrza Euro U21 latem. To ekscytujące czasy dla fanów Anglii na poziomie seniorskim i U21 i nie możemy się doczekać powitania Thomasa i Anthony'ego, gdy rozpoczną pracę w styczniu - mówił dyrektor generalny Angielskiej Federacji Piłki Nożnej Mark Bullingham

Według Sky Sports News umowa Tuchela prawdopodobnie będzie obowiązywała do mistrzostw świata w 2026 roku, które odbędą się w Kanadzie, USA i Meksyku.