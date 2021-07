40 kilometrów biegu po Tatrach i 3300 metrów w górę - 350 zawodników i zawodniczek z całej Europy wystartowało do Tatra SkyMarathonu. To jeden z najpiękniejszych i najmocniej obsadzonych biegów górskich w Polsce, który zaliczany jest do Pucharu Świata w tej dyscyplinie.

