To będzie kolejny wielki turniej szachowy w Warszawie. Po ogromnym sukcesie ubiegłorocznych mistrzostw świata w szachach szybkich i błyskawicznych, tym razem światowa szachowa czołówka przyjedzie w maju do Warszawy, by zagrać w zawodach Superbet Rapid & Blitz Poland w ramach cyklu Grand Chess Tour 2022. Rywalizacja toczyć się będzie w niezwykłym miejscu – warszawskim Muzeum Polin.

Jan-Krzysztof Duda / Materiały prasowe

Na liście startowej imprezy, która odbędzie się w dniach 18-23 maja, jest dziesięciu wybitnych szachistów, a wśród nich dwóch polskich arcymistrzów: Jan-Krzysztof Duda i Radosław Wojtaszek. Oprócz nich wiele światowych gwiazd, choćby z zajmującymi miejsca w czołowej dziesiątce rankingu FIDE Amerykanami Levonem Aronianem, Fabiano Caruaną i Wesley’em So czy Węgrem Richardem Rapportem. Do Warszawy przyjedzie także były lider tego rankingu Viswanathan Anand z Indii oraz dwaj arcymistrzowie z Ukrainy Anton Korobow i Kirił Szewczenko, a także Rumun Constantin Lupulescu.

To jest ścisła czołówka światowa, bardzo silni zawodnicy. Ale to bardzo dobrze, bo lubię takie wyzwania i lubię grać z silnymi zawodnikami. Szachy błyskawiczne to mój ulubiony format i grając mam wielką frajdę. Bardzo się cieszę, że tak silny turniej będzie odbywał się w Polsce. Szachy w naszym kraju stają się coraz bardziej popularne, co też przekłada się na coraz większą liczbę bardzo prestiżowych turniejów. Jesteśmy wielokrotnym organizatorem mistrzostw Europy w szachach szybkich i błyskawicznych, w grudniu w Warszawie mieliśmy mistrzostwa świata. To bardzo cieszy - mówi Jan-Krzysztof Duda.

Nasz największy arcymistrz nie ukrywa, że w tym roku celuje przede wszystkim w przygotowania do turnieju pretendentów. W drugiej połowie roku ośmiu czołowych zawodników świata będzie rywalizowało o możliwość zagrania z Magnusem Carlsenem w meczu o mistrzostwo świata.

Tak, ten turniej traktuję też po części jako rozgrzewkę przed turniejem pretendentów, który będzie dla mnie najważniejszym wydarzeniem w dotychczasowej karierze. Gra w takim prestiżowym turnieju, jak Superbet Rapid & Blitz w Polsce, to jest idealny trening. Ale oczywiście będę chciał wygrać ten turniej, bo po to się gra, żeby wygrywać - wyjaśnia Duda.

Sponsorem turnieju jest Fundacja Superbet, a w puli nagród znajdzie się 175 tysięcy dolarów. W zeszłym roku mieliśmy przyjemność organizować turnieje w Rumunii i Chorwacji, a teraz debiutujemy z turniejem w Polsce. Społeczność szachowa to ponad sześćset milionów ludzi na całym świecie, a szachy są najbardziej popularną grą planszową na naszym globie. W Polsce ten sport rozwija się w świetnym tempie i jest w tym wielka zasługa naszych szachistów, bo jeżeli są sukcesy, to idzie za tym zaangażowanie i zainteresowanie młodzieży - mówi Adam Lamentowicz, prezes zarządu polskiej spółki Superbet.

Adam Lamentowicz, prezes zarządu polskiej spółki Superbet / Materiały prasowe

Gościem specjalnym turnieju będzie jeden z najwybitniejszych szachistów w historii Garri Kasparow, którego fundacja jest współorganizatorem turnieju.

Jest bardzo trudno o miejsce w kalendarzu Garriego Kasparowa i szczerze mówiąc dość nieśmiało patrzyliśmy na to, czy uda się w nim zmieścić wyjazd do Polski. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że zawita do nas w trakcie tego turnieju. Na pewno sytuacja geopolityczna jest trudna i antyputinowskie poglądy Kasparowa, który przewidywał szereg wydarzeń w swojej książce "Nadchodzi zima", są dość symboliczne. Ale Kasparow jest przede wszystkim symbolem szachów i wielkim ambasadorem tej gry - dodaje Lamentowicz.

Bardzo się cieszę, że będę mógł spotkać kolejny raz tę legendę szachów. To wielki mistrz, jeden z najwybitniejszych szachistów w historii. Kilka razy się widzieliśmy, nawet chwilę rozmawialiśmy i zagraliśmy dwie partie. Na pewno jego obecność podnosi prestiż tego turnieju - zapewnia Jan-Krzysztof Duda.

Adam Lamentowicz zapowiada też, że cykl turniejów Superbet Grand Chess Tour będzie się rozrastał. Mam nadzieję, że w przyszłym roku nie będzie to Rumunia, Chorwacja i Polska, tylko również kolejne kraje, które są na mapie zainteresowania naszej grupy gamingowej. Chcemy, żeby ten turniej w Polsce odniósł jak największy sukces i odbił się jak największym echem. Organizujemy go w wyjątkowym miejscu, w muzeum Polin, a wokół tego zadbamy o bardzo fajną rozrywkę przybliżającą szachy zwykłym osobom, które może dzisiaj jeszcze dość nieśmiało dotykają tego sportu - mówi prezes Superbet.

Turniej w Muzeum Polin w Warszawie rozpocznie się 18 maja.

Dziesięciu graczy rywalizować będzie tzw. systemem kołowym. Zwycięzca zarobi 40 tysięcy dolarów.